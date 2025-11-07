समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी की दो उंगलियों पर कैसे लगी स्याही? पटना प्रशासन ने साफ की तस्वीर

चिराग पासवान की पार्टी की लोकसभा सांसद शांभवी पर डबल वोटिंग का आरोप लगा. क्योंकि समस्तीपुर की सांसद शांभवी ने वोटिंग के बाद खुद अपने दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी फोटो खिंचवाई. इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी माहौल गरमा गया. अब शांभवी चौधरी के दोनों इंडेक्स फिंगर में लगी स्याही को लेकर पटना प्रशासन का बयान सामने आया है.

मतदान कर्मी की गलती- पटना प्रशासन

पटना प्रशासन ने पोस्ट में कहा गया है कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा गलती से दाहिने हाथ के उंगुली पर स्याही लगा दिया गया था. प्रशासन ने कहा कि पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बांये हाथ के उंगली पर भी स्याही लगायी गयी.

आरजेडी की प्रवक्ता ने शेयर किया था वीडियो

पटना प्रशासन ने आरजेडी की प्रवक्ता कंचन यादव की तरफ से की गई पोस्ट पर जवाब दिया. कंचन यादव ने शांभवी चौधरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, "यह तो एक अलग ही स्तर का फ़्रॉड चल रहा है. ये हैं LJP सांसद शांभवी चौधरी चौधरी. दोनों हाथों पर स्याही लगी हुई है. मतलब इन्होंने 2 बार वोट किया. जब यह बात सामने आ गई तो इनके पिता अशोक चौधरी इन्हें आँखों के इशारे से संकेत कर रहे हैं. चुनाव आयोग, यह सब कैसे हो रहा है? इसकी जांच कौन करेगा?"

भूल से दाहिने हाथ की उंगली पर स्याही लगा दी- पटना प्रशासन

एक्स पोस्ट में पटना प्रशासन ने कहा, "सोशल मीडिया पर माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी के मतदान के पश्चात दोनों अंगुली पर स्याही के निशान लगे होने के संबंध में वीडियो प्रसारित हो रहा है. इस संबंध में 182-बांकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं.-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के पीठासीन पदाधिकारी से पृच्छा की गयी. उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि स्याही लगाने वाले मतदान कर्मी के द्वारा भूलवश दाहिने हाथ के अंगुली पर स्याही लगा दिया गया था."

'हस्तक्षेप के बाद बांये हाथ की उंगली पर भी लगाई स्याही'

पोस्ट में आगे कहा गया, "पीठासीन पदाधिकारी के हस्तक्षेप के पश्चात बांये हाथ के अंगुली पर भी स्याही लगायी गयी. यह स्पष्ट किया जा रहा है कि माननीय सांसद श्रीमती शाम्भवी ने 182-बांकीपुर विधान सभा के मतदान केन्द्र सं0-61 संत पॉल्स प्राईमरी स्कूल, बुद्धा कॉलोनी (मुख्य भाग का उत्तरी कमरा) के मतदाता सूची क्रमांक 275 पर ही मतदान किया है."