संजय राउत ने की NDA की तारीफ, 'नीतीश कुमार से बिहार का जिम्मा वापस लेना...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की घोषणा पर उद्धव ठाकरे गुट के सीनियर नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है. शिवसेना (यूबीटी) से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, "बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही मैंने कहा था कि नीतीश कुमार कुछ महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री बनेंगे."

संजय राउत का कहना है, "अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजा जा रहा है. बीजेपी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी. जहां तक ​​मुझे पता है, नीतीश कुमार के बेटे (निशांत कुमार) को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है."

VIDEO | Mumbai: On CM Nitish Kumar announcing his Rajya Sabha foray, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "As soon as the Bihar Vidhan Sabha election results were announced, I said that Nitish Kumar will become the CM only for a few months. Now Nitish Kumar is being removed as… pic.twitter.com/0zasd8GA3G — Press Trust of India (@PTI_News) March 5, 2026

संजय राउत ने की NDA के फैसले की तारीफ

उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आगे कहा, "नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी राज्य और राष्ट्र के हित में उनके हाथों में नहीं सौंपी जा सकती. मैं एनडीए के इस फैसले का स्वागत करता हूं."