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बिहार बनेगा AI हब, सम्राट चौधरी सरकार जल्द लाएगी पॉलिसी, CM ने सभी विभागों से की ये अपील

Samrat Choudhary: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'बिहार AI समिट-2026' का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने जा रहा है. सभी विभाग AI का अधिक से अधिक उपयोग करें.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 May 2026 06:21 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (23 मई) ऊर्जा स्टेडियम में 'बिहार ए०आई० समिट-2026' का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि AI जीवन का महत्वपूर्ण अंग होने जा रहा है. आज भारत के करीब 120 करोड़ लोग मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति हुई है. संचार क्रांति के इस युग में ए०आई० का काफी अहम रोल है. आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में बेसिक चीजें बिजली, सड़क, पानी को व्यवस्थित किया. भारत को विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना होगा.
बिहार बनेगा AI हब, सम्राट चौधरी सरकार जल्द लाएगी पॉलिसी, CM ने सभी विभागों से की ये अपील

सभी विभाग AI का अधिक से अधिक उपयोग करें- सम्राट चौधरी

सीएम चौधरी ने आगे कहा, ''बिहार के इतिहास ने पूरे देश को दिशा दिया था. मगध ने देश को स्वर्णिम काल दिया. नालंदा विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनः स्थापित किया. यहां के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है. हर हाल में इसी फाइनेंशियल इयर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्थापित किया जायेगा. सभी विभाग AI का अधिक से अधिक उपयोग करें. ए०आई० के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आयेगी.''

पंचायतों में सहयोग शिविर में AI मददगार होगा साबित- CM

उन्होंने ये भी कहा कि पंचायतों में आयोजित हो रहे सहयोग शिविर में तकनीक का महत्वपूर्ण रोल रहेगा. ए०आई० इसमें काफी मददगार साबित होगा. सहयोग शिविर के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारा उद्देश्य है. लोगों की समस्याओं के आवेदन पर 30वें दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होगी तो संबंधित पदाधिकारी को 31वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय निलंबित कर देगा. सहयोग पोर्टल में एक ऐसा स्पेस बनायें जिसमें बिहार की समृद्धि एवं विकास के लिये लोग अपना सुझाव दे सकें.
बिहार बनेगा AI हब, सम्राट चौधरी सरकार जल्द लाएगी पॉलिसी, CM ने सभी विभागों से की ये अपील

बिहार के प्रवासी बिहार लौटें- सम्राट चौधरी

CM ने अपील करते हुए कहा, ''बिहार के प्रवासी बिहार लौटें. कर्मभूमि से जन्मभूमि वापस लौटकर अपना कर्ज उतारें. कर्मभूमि में रहकर भी बिहार की समृद्धि में अपना योगदान दें. बिहार के बाहर रहकर बिहार का नाम रौशन करनेवाले प्रवासियों का अभिनंदन करते हैं लेकिन बिहार के बाहर जो लोग मजदूरी के लिये जा रहे हैं उनके रोजगार की बिहार में ही व्यवस्था के लिये सरकार प्रयत्नशील है.''

सभी 534 प्रखंड में मॉडल स्कूल खोला जाएगा- सम्राट चौधरी

उन्होंने आगे कहा, ''राज्य के सभी 534 प्रखंड में मॉडल स्कूल खोला जाएगा. पटना में 10 और गया, बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, हाजीपुर और छपरा सहित नगर निगम वाले जिलों में 5-5 मॉडल स्कूल खोले जायेंगे. छोटे जिलों में भी 3 से 4 मॉडल स्कूल खोले जायेंगे. मॉडल स्कूलों में ऐसी व्यवस्था करनी है कि मंत्री और अधिकारी भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए तरसें.''

'जुलाई महीने में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जायेगा'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 हजार करोड़ रूपये की लागत वाली 125 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण अगले 3 वर्षों में पी०पी०पी० मॉडल में पूरा किया जायेगा. 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के छात्रों के सहयोग में पूरी सरकार की व्यवस्था मौजूद रहेगी. परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए छात्रों को फ्री बस की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. जुलाई महीने में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोला जायेगा. बिहार ज्ञान की धरती है. सिद्धार्थ को यहीं ज्ञान प्राप्त हुए जिसके बाद वे महात्मा बुद्ध बने. मोहनदास करमचंद गांधी बिहार आकर बापू बने.
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अपराधी अगर पुलिस को चैलेंज करता है तो सख्त कार्रवाई होगी- CM

उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के विकास के लिए अनकट पावर चाहिए, इस दिशा में हमलोग काम कर रहे हैं. केन्द्र सरकार के सहयोग से 20 हजार मेगावाट का बिजली उत्पादन करना है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लोगों की बुनियादी सुविधाओं को पूर्ण करने के साथ-साथ सुशासन स्थापित किया. सीएम ने कहा, ''सुशासन कायम रखना है. अपराधी अगर पुलिस को चैलेंज करता है तो 48 घंटे के अंदर उसपर कार्रवाई की जायेगी. अपराधी किसी जाति-धर्म का हो, सभी पर सख्ती के साथ कार्रवाई होगी. 

बिहार को AI हब बनाने के लिये लगातार काम करेंगे- CM

CM सम्राट चौधरी ने ये भी कहा, ''पुलिसिंग में भी AI का महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है. नौजवान पीढ़ी बिहार को ए०आई० हब बनाने में अपना सुझाव और योगदान दे. बिहार को ए०आई० हब बनाने के लिये लगातार कार्य किया जायेगा और इस तरह के समिट का आयोजन हमेशा होता रहेगा, सरकार जल्द ही ए०आई० पॉलिसी लायेगी. ए०आई० के माध्यम से बिहार देश के अग्रिणी विकसित राज्यों में शामिल होगा. समाज का उत्थान तभी होगा जब बच्चे युवा आगे बढ़ेंगे.''

कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, फाउंडर भारत जी०पी०टी० के अंकुश अग्रवाल एवं क्यू०एल०एस०एस० के निखिल ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम के दौरान सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया. इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण, इनोवेटर्स, स्पीकर्स, पॉलिसी मेकर्स एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

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Published at : 23 May 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bihar AI Summit 2026
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