बिहार के रोहतास में दर्दनाक सड़क हादसा, बाप-बेटे को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत

बिहार में रोहतास जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर सोमवार (3नवंबर) की देर शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दोनों मृतकों की पहचान दिनारा थाना क्षेत्र के मजखोरा मठिया गांव निवासी लगभग 70 वर्षीय गणेश शर्मा और उनके पुत्र जितेंद्र शर्मा के रूप में की गई है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया गया है. पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है.

इलाज कराकर लौट रहे थे पिता-पुत्र

मिली जानकारी के अनुसार, दोनों पिता-पुत्र डेहरी से इलाज कराने के बाद सासाराम की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान दरिगांव थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बुढ़न मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

घटना स्थल पर मचा अफरा-तफरी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. कुछ राहगीरों ने सड़क किनारे पड़े शवों को ढकने और ट्रक को चिन्हित करने में पुलिस की मदद की. इस दौरान सड़क पर काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को भेजा अस्पताल

सूचना पाकर दरिगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया. पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है.

फरार चालक की तलाश शुरू- पुलिस

दरिगांव थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.इस दर्दनाक हादसे की खबर जैसे ही मजखोरा मठिया गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग घटना स्थल और अस्पताल पहुंच कर परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं.

NH-19 पर लगें स्पीड ब्रेकर- स्थानीय ग्रामीण

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बुढ़न मोड़ के आसपास स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके. फिलहाल इस दर्दनाक घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.