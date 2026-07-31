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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुकी! MLC का इस्तीफा, दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ

BJP उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुकी! MLC का इस्तीफा, दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ

BJP MLC Devesh Kumar Resigns: बीजेपी के एक फैसले से यह साफ हो गया है कि दीपक प्रकाश अब एमएलसी बनेंगे. उनके एमएलसी बनने से मंत्री पद बचा रहेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Jul 2026 05:54 PM (IST)
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बिहार में शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के बेटे दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) के मंत्री पद को बचाने के लिए बीजेपी ने बड़ा त्याग किया है. दीपक प्रकाश मंत्री बने रहें इसलिए बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार (BJP MLC Devesh Kumar) ने इस्तीफा दे दिया.

देवेश कुमार राज्यपाल कोटे से एमएलसी थे. कार्यकाल की बात करें तो अभी देवेश कुमार के पास करीब आठ महीने का समय है. अब इस बचे हुए कार्यकाल के लिए दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे. उनके एमएलसी बनने से मंत्री पद बचा रहेगा. लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे. इस बीच उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे के लिए यह राहत वाली खबर है.

सभापति को सौंपा गया इस्तीफा पत्र

जानकारी के अनसुार, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा विधान परिषद के सभापति को सौंपा है. देवेश कुमार खुद भी पहुंचे थे. अब इस्तीफे के साथ ही आगे की प्रक्रिया होगी ताकि दीपक प्रकाश एमएलसी बन सकें.

यह भी पढ़ें- दीपक प्रकाश बने रहेंगे मंत्री! NDA में इस पार्टी के MLC देंगे इस्तीफा

इस्तीफे के साथ खाली हुई सीट

देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद अब दीपक प्रकाश के लिए सीट खाली हो गई है. अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी की जाएगी. बता दें कि दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी.

आज ही जारी हो सकती है अधिसूचना

दूसरी ओर यह बात सामने आ रही है कि देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद आज (शुक्रवार) ही इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है. माना जा रहा है कि बिहार में ये बड़ा सियासी उलटफेर सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ रहे.

…और दोबारा मंत्री बने दीपक प्रकाश

जानकारी हो कि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की सरकार में पहली बार दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था. जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो कैबिनेट भंग हो गई. इसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो फिर से कैबिनेट का विस्तार हुआ. इसमें दोबारा दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: RJD का वोट भी प्रशांत किशोर को गया? BJP का खुलासा!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Jul 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Deepak Prakash Devesh Kumar BIHAR NEWS
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