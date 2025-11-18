रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में आरजेडी की हुई करारी हार के बाद राबड़ी आवास में चली इस पर बहस के दौरान हाल ही में रोहिणी आचार्य के साथ बदसलूकी हुई थी. इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और मीडिया में बयान भी दिया था कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है. रोहिणी आचार्य अब राबड़ी आवास में नहीं हैं. मंगलवार (18 नवंबर, 2025) को उनका गुस्सा बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार पर फूट पड़ा.

रोहिणी आचार्य ने बातचीत का वीडियो अपने एक्स हैंडल और फेसबुक से शेयर किया है. फोन पर जिस व्यक्ति से वह बात कर रही हैं वह बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी हैं. रोहिणी ने बातचीत में पत्रकार से सवाल किया, "आप यह बताएं कि बेटियों को कितना घंटा और कितने दिन मायके में रहना चाहिए इसका हिसाब बताइए". बातचीत में रोहिणी ने पत्रकार से कहा कि वे अपने भाई तेजस्वी यादव के बुलाने पर आई थीं.

'लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए'

बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा है, "जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़ कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों-करोड़ों गरीब लोगों, जिन्हें किडनी की जरूरत है, को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए. लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए. पिता को किडनी देने वाली शादीशुदा बेटी को गलत बताने वाले हिम्मत जुटाकर उस बेटी से खुले मंच पर खुली बहस करें."

वे आगे लिखती हैं, "जरूरतमंदों को किडनी देने के महादान की शुरुआत पहले वो करें जो बेटी की किडनी को गंदा बताते हैं, फिर हरियाणवी महापुरुष करे, चाटुकार पत्रकार करें और हरियाणवी के भक्त ट्रोलर्स करें जो मुझे गाली देते नहीं थकते. एक बोतल खून देने के नाम पर जिनका खून सूख जाता है, वो किडनी देने पर उपदेश देते हैं?"

