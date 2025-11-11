बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव (2025) समाप्त हो गया है. पहले चरण में 6 और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग हुई. अब एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो रहे हैं और उस पर अलग-अलग दल से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रिएक्शन दिया है.

एग्जिट पोल आने के बाद मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को रात रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "साथियों… बदलाव की मंजिल अब बस एक कदम दूर है. भ्रामक एग्जिट पोल्स के भ्रम जाल पर नहीं विश्वास कर मतगणना की शुरुआत होने तक स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखनी है. मतगणना खत्म होने तक मतगणना केंद्र पर मुस्तैदी के साथ बने - टिके रह कर धांधली - हेराफेरी - गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है… जय राष्ट्रीय जनता दल.. जय महागठबंधन.. जय बिहार."

शक्ति यादव ने कहा- 'एनडीए के पैरों तले जमीन खिसक गई'

उधर बिहार में हुए चुनाव को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने एनडीए पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ. बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लिया, हर वर्ग हर जाति हर धर्म के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई. इस एकजुटता को और बदलाव की नीयत को देख एनडीए के पैरों तले जमीन खिसक गई है.

एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा, "उलूल-जुलूल पूर्वाग्रह से ग्रसित भ्रामक अनुमान दिखाकर ये लोग सीट दर सीट उन सीटों पर मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बना रहे हैं जो सीट कम वोटों के मार्जिन से अपना फैसला देता है. मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बिहार बदलाव के लिए वोट किया है ये बदलाव होकर रहेगा! कोई झांसा में नहीं आएगा, बिहार में बदलाव तय है. इस बार तेजस्वी तय है!"

