हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll: एग्जिट पोल जारी होते ही रोहिणी आचार्य ने क्या कह दिया? 'बदलाव की मंजिल अब…'

Bihar Exit Poll: एग्जिट पोल जारी होते ही रोहिणी आचार्य ने क्या कह दिया? 'बदलाव की मंजिल अब…'

Bihar Exit Poll: रोहिणी आचार्य ने अपील की है कि भ्रामक एग्जिट पोल्स के भ्रम जाल पर नहीं विश्वास कर मतगणना की शुरुआत होने तक स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखनी है. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव (2025) समाप्त हो गया है. पहले चरण में 6 और दूसरे में 11 नवंबर को वोटिंग हुई. अब एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो रहे हैं और उस पर अलग-अलग दल से नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रिएक्शन दिया है.

एग्जिट पोल आने के बाद मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को रात रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से लिखा, "साथियों… बदलाव की मंजिल अब बस एक कदम दूर है. भ्रामक एग्जिट पोल्स के भ्रम जाल पर नहीं विश्वास कर मतगणना की शुरुआत होने तक स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखनी है. मतगणना खत्म होने तक मतगणना केंद्र पर मुस्तैदी के साथ बने - टिके रह कर धांधली - हेराफेरी - गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है… जय राष्ट्रीय जनता दल.. जय महागठबंधन.. जय बिहार."

शक्ति यादव ने कहा-  'एनडीए के पैरों तले जमीन खिसक गई'

उधर बिहार में हुए चुनाव को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने एनडीए पर हमला बोला है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान समाप्त हुआ. बिहार वासियों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक पर्व में हिस्सा लिया, हर वर्ग हर जाति हर धर्म के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई. इस एकजुटता को और बदलाव की नीयत को देख एनडीए के पैरों तले जमीन खिसक गई है.

एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा, "उलूल-जुलूल पूर्वाग्रह से ग्रसित भ्रामक अनुमान दिखाकर ये लोग सीट दर सीट उन सीटों पर मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बना रहे हैं जो सीट कम वोटों के मार्जिन से अपना फैसला देता है. मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बिहार बदलाव के लिए वोट किया है ये बदलाव होकर रहेगा! कोई झांसा में नहीं आएगा, बिहार में बदलाव तय है. इस बार तेजस्वी तय है!"

यह भी पढ़ें- Shakeel Ahmed: कांग्रेस छोड़ने के बाद शकील अहमद की पहली प्रतिक्रिया, एग्जिट पोल पर भी बोले

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 11 Nov 2025 10:12 PM (IST)
Tags :
Exit Poll Bihar Vidhan Sabha Chunav Rohini Acharya Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Exit Poll 2025
Sandeep Chaudhary: 'किसी को भटकने मत दीजिए', प्रवक्ता ने किसे चेताया? | Bihar Exit Poll
Bihar Election 2025: भारी चुनाव से किस गठबंधन को होगा नुकसान, Ground Report ने समझा दिया | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: कहा पीछे रह गए Tejashwi? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए झटका | Bihar Exit Poll
Bihar Exit Poll 2025: Tejashwi का नौकरी का वादा चल गया? सुनिए क्या बोले विश्लेषक | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
इंडिया
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget