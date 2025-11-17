हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चुनाव में हुई हार पर RJD की समीक्षा बैठक में क्या कुछ तय हुआ? बनाई गई आगे की ये रणनीति

चुनाव में हुई हार पर RJD की समीक्षा बैठक में क्या कुछ तय हुआ? बनाई गई आगे की ये रणनीति

RJD Review Meeting: तेजस्वी यादव के आवास पर सोमवार को समीक्षा बैठक हुई है. बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है. पढ़िए बैठक में क्या कुछ हुआ है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 17 Nov 2025 05:51 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में महागठबंधन की हुई जबरदस्त हार के बाद सोमवार (17 नवंबर, 2025) को तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई. इसमें आगे के लिए रणनीति बनी. बैठक में क्या कुछ तय हुई इसके बारे में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मीडिया को बताया. उन्होंने कहा कि जो बैठक हुई उसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है. 

शक्ति यादव ने कहा कि बैठक में आरजेडी के सभी प्रत्याशी मौजूद थे. जीते हुए विधायक भी थे. पहले निर्वाचित विधायक के साथ बैठक हुई. इसमें सब लोगों ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के विधायक दल का नेता चुन लिया. समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ जगदानंद सिंह ने अपनी बात रखी. 

'जो जनादेश आया… हजम नहीं हो रहा'

आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि जो ये जनादेश है उस पर भी लोगों ने अपनी-अपनी राय दी. क्योंकि धरातल पर जो हालात थे उससे बिहार का हर आदमी अवगत था. सत्ता के खिलाफ एक आक्रोश था, लेकिन जिस तरह से जनादेश आया है ये हजम नहीं हो रहा है. 

बैठक में लालू यादव ने तेजस्वी यादव को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी. कहा कि पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेकर जाएंगे. हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि आप चाहें तो किसी और को नेता चुन सकते हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ. सभी लोगों की राय से उनको (तेजस्वी) जिम्मेदारी लेनी पड़ी और वे आरजेडी के विधायक दल के नेता चुने गए. 

बूथ और पंचायत लेवल पर होगा काम

आगे चुनावी नतीजों पर शक्ति यादव ने कहा कि ये मशीनरी मैनेजमेंट जनादेश है. हमारी समीक्षा चलेगी. चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ीं. चुनाव चल रहा था और पैसे खाते में भेजे जा रहे थे. मशीनरी मैनेजमेंट हुआ है उसी का ये नतीजा है. हम लोग हारने वाले नहीं हैं. हम सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं. एनडीए को कहा कि सरकार बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल बनाएं, सरकार बनाएं और जनभावनाओं पर आप खरा उतरें. शक्ति यादव ने आगे की रणनीति को लेकर कहा कि आरजेडी बूथ लेवल और पंचायत लेवल पर काम करने के लिए आगे बढ़ेगी.

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "नव निर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव को दल की तरफ से विधानमंडल का नेता चुना गया है. जो दिशा-निर्देश मिला है उस पर हम लोग काम करेंगे. ईवीएम में चोरी हुई है. ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है. बैलेट पेपर से जो हुआ है उसमें हम चुनाव जीते हैं. ईवीएम में ही हारे हैं."

Published at : 17 Nov 2025 05:46 PM (IST)
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Bihar Election 2025 BIHAR NEWS BIHAR Assembly Elections 2025 RJD Review Meeting
