RJD ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की पेशकश की, राजू तिवारी बोले- PM पद की नहीं है कोई वैकेंसी

बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है. राजद के प्रधान महासचिव और विधायक रण विजय साहू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का खुला ऑफर दे दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 'पीएम मटेरियल' हैं और पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं. अब उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए.

रण विजय साहू का कहना है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे बिहार को भी उसका हक मिलेगा और राज्य के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का अंत होगा. उन्होंने दावा किया कि राजद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश के अलग-अलग राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश के समर्थन में खड़े होंगे. लोजपा रामविलास विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने रण विजय साहू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम पद की अभी कोई वैकेंसी नहीं है.

नीतीश जिसे चाहें उसे बिहार का बना देंगे मुख्यमंत्री- राजद नेता

राजद नेता ने कहा कि नीतीश कुमार बस एक कदम आगे बढ़ाएं, बाकी राजनीतिक दलों का समर्थन हम लोग खुद जुटा लेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश जिसे चाहें, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते हैं. रण विजय साहू ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार नीतीश और नायडू के सहारे ही चल रही है. क्योंकि बीजेपी के पास खुद का स्पष्ट बहुमत नहीं है. उन्होंने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.

राजद के बयान पर लोजपा विधायक ने किया पलटवार

इस बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है. लोजपा रामविलास विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने राजद के बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राजद 'बैकडोर' से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह कभी सफल नहीं होगी.

राजू तिवारी ने साफ कहा कि देश में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है. नरेंद्र मोदी पूरे पांच साल प्रधानमंत्री रहेंगे और नीतीश कुमार पूरे पांच साल बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे. इस बयानबाजी के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने के संकेत दिख रहे हैं.

ये भी पढ़िए- 'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता