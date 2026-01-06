हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी, ऐसे नारों के खिलाफ' JNU में कथित नारेबाजी के बीच RJD सांसद का बयान

JNU में कथित नारेबाजी के बीच RJD सांसद मनोज झा ने कहा है कि वह खुद ऐसे नारों के खिलाफ हैं लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को जो बेल नहीं मिली उसको भी देखा जाना चाहिए.

Updated at : 06 Jan 2026 12:06 PM (IST)
दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लगे कथित विवादित नारे के बीच राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है. उनके मुताबिक वह खुद ऐसे नारों के खिलाफ हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसके पीछे की वजह भी देखनी होगी.

झा ने कहा कि मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी. मैं ऐसे नारों के खिलाफ हूं. मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नारे का समर्थन कभी नहीं करता हूं. अब इस नारे के पीछे चलते है. जो शरजील इमाम को कल बेल नहीं मिली. जो कोर्ट में तर्क दिए गए वह ठीक नहीं लगे.

उन्होंने कहा कि आक्रोश की अभिव्यक्ति इस तरीके के स्लोगन को समर्थन नहीं करते.  

JNU में विवादित नारों का क्या है मामला?

बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद नारे लगाए. सोमवार रात हुए विरोध प्रदर्शन के कथित वीडियो के अनुसार, मोदी और शाह की निंदा करते हुए नारे लगाए गए.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि छात्र पांच जनवरी, 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए हर साल विरोध प्रदर्शन करते हैं.मिश्रा ने कहा, 'विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और वे किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं थे. वे किसी को लक्ष्य करके नहीं लगाए गए थे.' 

उधर, CPI(M) नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा कि, पिछले 50 सालों में देश में इस तरह के नारे 100 बार लगाए गए हैं... हालांकि इस तरह के नारे नहीं लगाए जाने चाहिए... नारे लगाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए.

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 06 Jan 2026 11:59 AM (IST)
