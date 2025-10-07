हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों पर लालू प्रसाद यादव का तंज- '6 और 11... NDA नौ दो ग्यारह'

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों पर लालू प्रसाद यादव का तंज- '6 और 11... NDA नौ दो ग्यारह'

Bihar Elections : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा के बाद लालू प्रसाद यादव ने NDA पर व्यंग्य किया. उन्होंने कहा कि 'छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह', जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी. इस बार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. चुनाव तिथियों की घोषणा होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए एनडीए पर तंज कसा. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लालू ने लिखा, 'छह और ग्यारह NDA नौ दो ग्यारह'. लालू के इस बयान को राजनीतिक हलकों में ध्यान देने योग्य और व्यंग्यपूर्ण करार दिया जा रहा है. उनका तंज साफ तौर पर यह दिखाता है कि वे एनडीए गठबंधन की संभावनाओं और चुनावी रणनीतियों को लेकर निराशा व्यक्त कर रहे हैं.

तीसरे मोर्चे के विकल्प में खुद को पेश कर रही राजद- लालू प्रसाद यादव

लालू प्रसाद यादव ने अपने पोस्ट में बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार और उसके नेताओं ने बिहार के लोगों के सामने कोई नई दिशा नहीं दी है. उनका तंज इस तरफ इशारा कर रहा है कि राजद इस चुनाव में तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में खुद को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

एनडीए का सत्ता में बने रहना आसान नहीं- लालू

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लालू का यह बयान सिर्फ मजाक या तंज नहीं है, बल्कि इसके पीछे उनका चुनावी संदेश भी छिपा है. उन्होंने संकेत दिया है कि एनडीए का सत्ता में बने रहना आसान नहीं होगा और विपक्षी दलों को गठबंधन कर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी.

अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे दल

राजद सुप्रीमो की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल बढ़ गई है. विपक्षी दल इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि एनडीए समर्थक इसे मजाक या बयानबाजी के तौर पर देख रहे हैं. चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही अब सभी दल अपनी-अपनी रणनीति अंतिम रूप देने में जुट गए हैं

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल 243 सीटें हैं, और जनता इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है. ऐसे में लालू प्रसाद यादव का तंज और उनका संदेश विपक्षी ताकतों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.

इस बीच, चुनाव आयोग ने सुरक्षा और मतदान के निष्पक्ष संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदाता जागरूकता और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जा रहे हैं. लालू प्रसाद यादव के बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है, और अब हर राजनीतिक दल की नजर बिहार के मतदाताओं की तरफ है.

Published at : 07 Oct 2025 11:15 AM (IST)
Bihar Elections Narendra Modi Nitish Kumar Nda BIHAR NEWS
