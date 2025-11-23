बिहार चुनाव में हार के बाद RJD ने 32 गायकों को भेजा नोटिस, जानें वजह

बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब आरजेडी ने गायकों को नोटिस भेजा है. RJD के वरिष्ठ प्रवक्ता चितरंजन गगन ने फोन पर जानकारी दी है कि पार्टी की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है. चुनाव के दौरान RJD और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को नोटिस भेजा गया है. पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी

पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को बदनाम करने के लिए लॉन्च किये गये. बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाने बनाये गये, जिससे बदनामी हुई है.

डिफेमेशन का केस भी करेगी लालू यादव की पार्टी!

उन्होंने बताया कि आगे से बिना इजाजत राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाया या एक्टिंग की तो RJD उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, डिफेमेशन का केस भी करेगी.

PM मोदी ने भी गाने का जिक्र कर किया था RJD पर हमला

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रचार के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने उन गानों का जिक्र करते हुए आरजेडी पर हमला भी किया था. विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा. एनडीए को कुल 202 सीटों पर जीत मिली है. वहीं महागठबंधन की सीटों का आंकड़ों 35 पर ही अटक गया. महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था लेकिन उनकी पार्टी का भी प्रदर्शन बेहद खराब ही रहा और महज 25 सीटें ही जीत पाई.

नीतीश कुमार ने गुरुवार (20 नवंबर) को पटना के गांधी मैदान में एक भव्य समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सीएम नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है और कार्यभार संभाल रहे हैं.