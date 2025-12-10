'राहुल गांधी थेथरोलॉजी में मास्टर', कांग्रेस नेता पर भड़के गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी पर भी हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (10 दिसंबर, 2025) को जमकर हमला किया. दिल्ली से पटना पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी थेथरोलॉजी के मास्टर हैं. उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. साथ ही विपक्ष पर भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया.

पत्रकारों ने गिरिराज सिंह से सवाल पूछा कि कांग्रेस मंदिर के पक्ष में फैसला लाने वाले जज के खिलाफ महाभियोग ला रही है तो उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. राहुल गांधी थेथरोलॉजी के मास्टर हैं. उनको न तो संविधान पर भरोसा है और न संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें (राहुल गांधी) अहंकार के सिवाय कुछ नहीं दिखता है. एक गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बन जाने की वजह से राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं. इसी वजह से कभी वे चीफ जस्टिस या जस्टिस पर आरोप लगाते हैं तो कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं दे पाते हैं.

'मीठा को पीना और तीता को बाहर करना यही उनकी थेथरोलॉजी'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जिस राज्यों में उन्होंने जीत हासिल की, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, अगर उस राज्य की सरकार को वे भंग कर देते और कहते कि ये गलत है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं. तब उनकी बात देश की जनता को समझ में आती. मीठा को पीना और तीता को बाहर करना यही उनकी थेथरोलॉजी है."

गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर कहा, "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घृणा की राजनीति करती हैं. बाबर और अन्य आक्रांताओं के नाम पर बंगाल पर ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसा काम किया है. अगली सरकार भाजपा की बनेगी और फिर वे सभी एक एक चीज का सफाया हो जाएगा."

