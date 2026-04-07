हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान

अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान

शख्स ने अमेरिका में सालों तक काम करने के बावजूद अपने संघर्ष और तनाव को खुलकर शेयर किया है. इस पोस्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विदेश में बसना सच में उतना आसान नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 07 Apr 2026 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

विदेश में नौकरी करना और डॉलर में कमाई करना आज भी लाखों भारतीयों का सपना होता है. खासकर अमेरिका जैसे देश में काम करने वाले भारतीयों को अक्सर सफलता की मिसाल के तौर पर देखा जाता है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक सच्चाई ऐसी भी है, जो बाहर से नजर नहीं आती. वीजा की अनिश्चितता, नौकरी का दबाव और भविष्य को लेकर लगातार बनी रहने वाली चिंता कई लोगों के लिए मानसिक बोझ बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एनआरआई का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अमेरिका में सालों तक काम करने के बावजूद अपने संघर्ष और तनाव को खुलकर शेयर किया है. इस पोस्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विदेश में बसना सच में उतना आसान है, जितना दिखता है.

US H-1B वीजा का दबाव बना सबसे बड़ी परेशानी

वायरल पोस्ट में एनआरआई ने बताया कि वह पिछले 5 साल से H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहा है, जबकि उससे पहले 3 साल OPT पर भी काम कर चुका है. यानी कुल मिलाकर 8 साल से ज्यादा समय से वह अमेरिका में रह रहा है. इसके बावजूद उसकी स्थिति अभी भी स्थिर नहीं है. टेक प्रोफेशनल ने साफ कहा कि अब वह वीजा से जुड़ा तनाव और अनिश्चितता झेल नहीं पा रहा है.

Returning to India after 11 years😰😰
by u/Direct_Ad_8268 in returnToIndia

कमाई के बावजूद नहीं हो पाई बचत

पोस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने साल काम करने के बाद भी वह अच्छी खासी बचत नहीं कर पाया. उसने माना कि आर्थिक रूप से वह अभी भी "टफ स्पॉट" में है. यही वजह है कि उसने अब बड़ा फैसला लेते हुए अगले साल अप्रैल में भारत लौटने का मन बना लिया है.

भारत वापसी का फैसला, लेकिन अनिश्चितता बरकरार

एनआरआई ने लिखा कि वह सिंगल है, उस पर कोई जिम्मेदारी या कर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत लौटकर क्या करेगा. उसने यह भी साफ कर दिया कि वह भारत आकर पारंपरिक 9-5 नौकरी नहीं करना चाहता. ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से कैसे शुरू करेगा.

सोशल मीडिया पर लोगों से मांगी सलाह

अपने पोस्ट के जरिए उसने इंटरनेट यूजर्स से मदद मांगी. खासकर उन लोगों से, जो लंबे समय तक अमेरिका में रहने के बाद भारत लौट चुके हैं. उसने पूछा कि भारत में वापस आकर कैसे एडजस्ट करें और बिना पारंपरिक नौकरी के जिंदगी को कैसे दोबारा बनाया जाए.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने जमकर अपनी राय दी. कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि भारत लौटने से पहले अच्छी खासी सेविंग होना जरूरी है. एक यूजर ने लिखा कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपये की लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि भारत में एडजस्ट करना आसान नहीं होता. एक यूजर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 12 साल बाद भारत लौटने पर उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल

Published at : 07 Apr 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
TRENDING NRI Viral Post
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान
अब और नहीं सहा जाता, 8 साल से अमेरिका में रह रहे इस शख्स ने किया भारत लौटने का फैसला, इंटरनेट भी हैरान
ट्रेंडिंग
ये मजाक तो जान ले लेगा, आइसक्रीम में मिलाई ये खतरनाक चीज और दोस्त को खिला दी, वीडियो वायरल
ये मजाक तो जान ले लेगा, आइसक्रीम में मिलाई ये खतरनाक चीज और दोस्त को खिला दी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
"हम थक चुके हैं, युद्ध रोक दो" अमेरिकी महिला सैनिक ने रोते की अपील, बोली हमें अपने घर जाना है
ट्रेंडिंग
Video: छात्र की बोर्ड एग्जाम कॉपी देख गदगद हुई टीचर, दिए 80 में से 80 नंबर, वीडियो हो रहा वायरल
छात्र की बोर्ड एग्जाम कॉपी देख गदगद हुई टीचर, दिए 80 में से 80 नंबर, वीडियो हो रहा वायरल
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War LIVE: ईरान ने भी अमेरिका को दे डाली वॉर्निंग, 'पावर प्लांट पर हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट को अंधेरे में झोंक देंगे'
LIVE: ईरान ने भी US को दी वॉर्निंग, 'पावर प्लांट पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट को अंधेरे में झोंक देंगे'
इंडिया
मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया में सबसे ज्यादा कटे वोटर्स के नाम, जानें जिलेवार वोटर्स कटौती का पूरा हिसाब
मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया में सबसे ज्यादा कटे वोटर्स के नाम, जानें जिलेवार वोटर्स कटौती का पूरा हिसाब
इंडिया
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
आगजनी, सड़क जाम, हिंसक प्रदर्शन और दहशत...दो बच्चों की मौत के बाद फिर सुलगा मणिपुर, जानें कैसे हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chardham Yatra News: केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दर्शन फ्री, लेकिन यात्रा का खर्च बढ़ा, देखें नई रेट लिस्ट
केदारनाथ जाने वालों के लिए बड़ी खबर, दर्शन फ्री, लेकिन यात्रा का खर्च बढ़ा, देखें नई रेट लिस्ट
आईपीएल 2026
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
विश्व
Explained: ईरान का सऊदी अरब की 'रीढ़' अल जुबैल पर हमले का क्या असर? तेल सप्लाई और दुनिया की इकोनॉमी पर कितना बड़ा खतरा
ईरान का सऊदी अरब की ‘रीढ़’ अल जुबैल पर हमला, इसके मायने क्या और दुनिया पर कितना होगा असर?
विश्व
पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर फूट रहा गुस्सा, कराची से पेशावर तक उग्र प्रदर्शन, बुरे फंसे शहबाज
पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच सड़कों पर फूट रहा गुस्सा, कराची से पेशावर तक उग्र प्रदर्शन, बुरे फंसे शहबाज
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Embed widget