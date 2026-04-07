विदेश में नौकरी करना और डॉलर में कमाई करना आज भी लाखों भारतीयों का सपना होता है. खासकर अमेरिका जैसे देश में काम करने वाले भारतीयों को अक्सर सफलता की मिसाल के तौर पर देखा जाता है. लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक सच्चाई ऐसी भी है, जो बाहर से नजर नहीं आती. वीजा की अनिश्चितता, नौकरी का दबाव और भविष्य को लेकर लगातार बनी रहने वाली चिंता कई लोगों के लिए मानसिक बोझ बन जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एनआरआई का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अमेरिका में सालों तक काम करने के बावजूद अपने संघर्ष और तनाव को खुलकर शेयर किया है. इस पोस्ट ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या विदेश में बसना सच में उतना आसान है, जितना दिखता है.

US H-1B वीजा का दबाव बना सबसे बड़ी परेशानी

वायरल पोस्ट में एनआरआई ने बताया कि वह पिछले 5 साल से H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहा है, जबकि उससे पहले 3 साल OPT पर भी काम कर चुका है. यानी कुल मिलाकर 8 साल से ज्यादा समय से वह अमेरिका में रह रहा है. इसके बावजूद उसकी स्थिति अभी भी स्थिर नहीं है. टेक प्रोफेशनल ने साफ कहा कि अब वह वीजा से जुड़ा तनाव और अनिश्चितता झेल नहीं पा रहा है.

कमाई के बावजूद नहीं हो पाई बचत

पोस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने साल काम करने के बाद भी वह अच्छी खासी बचत नहीं कर पाया. उसने माना कि आर्थिक रूप से वह अभी भी "टफ स्पॉट" में है. यही वजह है कि उसने अब बड़ा फैसला लेते हुए अगले साल अप्रैल में भारत लौटने का मन बना लिया है.

भारत वापसी का फैसला, लेकिन अनिश्चितता बरकरार

एनआरआई ने लिखा कि वह सिंगल है, उस पर कोई जिम्मेदारी या कर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत लौटकर क्या करेगा. उसने यह भी साफ कर दिया कि वह भारत आकर पारंपरिक 9-5 नौकरी नहीं करना चाहता. ऐसे में उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से कैसे शुरू करेगा.

सोशल मीडिया पर लोगों से मांगी सलाह

अपने पोस्ट के जरिए उसने इंटरनेट यूजर्स से मदद मांगी. खासकर उन लोगों से, जो लंबे समय तक अमेरिका में रहने के बाद भारत लौट चुके हैं. उसने पूछा कि भारत में वापस आकर कैसे एडजस्ट करें और बिना पारंपरिक नौकरी के जिंदगी को कैसे दोबारा बनाया जाए.

यह भी पढ़ें: Viral video: अरे, यह तो प्लेटफॉर्म ही चलने लगा! रेलवे ट्रैक का यह वीडियो उड़ा रहा हर किसी के होश

यूजर्स ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ, लोगों ने जमकर अपनी राय दी. कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि भारत लौटने से पहले अच्छी खासी सेविंग होना जरूरी है. एक यूजर ने लिखा कि कम से कम 4-5 करोड़ रुपये की लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि भारत में एडजस्ट करना आसान नहीं होता. एक यूजर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि 12 साल बाद भारत लौटने पर उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कार चला रहीं दीदी ने ठोक दी बाइक, फिर सड़क पर जमकर हुआ कलेश; वीडियो वायरल