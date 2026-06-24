राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया. सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से 22 जून को अंतिम नोटिस जारी किया गया. नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास खाली करने का अंतिम मौका विभाग ने दिया. इस अवधि में अगर आवास खाली नहीं हुआ तो विभाग आगे नियमानुसार कड़े कदम उठाएगा.

22 जून को राबड़ी देवी को दिए गए नोटिस में उन्हें बार-बार जारी रिमाइंडर का पूरा ब्योरा दिया गया. 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किए जाने के बारे में भी जानकारी दी गई. इस अंतिम रिमाइंडर नोटिस के जारी होने की तारीख से 7 दिन की अवधि 29 जून को पूरी होगी. यानी राबड़ी देवी को जून महीने के आखिर तक हर हाल में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा.

10 सर्कुलर रोड आवास मंत्री नंदकिशोर राम को हो चुका आवंटित

10 सर्कुलर रोड आवास बीजेपी कोटे से मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने मई महीने में ही राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया था लेकिन राबड़ी ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है. पहली बार नोटिस 25 नवम्बर 2025 को जारी हुआ था.

31 मई 2026 को भी जारी हुआ था नोटिस

शुरू में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला खाली करने से इनकार करने के बाद प्रशासन ने 31 मई को उन्हें 15 दिन का नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था. वह समय-सीमा पहले ही खत्म हो गई है. 10 सर्कुलर रोड वाला घर लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार से जुड़ा रहा है. यह बंगला मूल रूप से 2005 में नीतीश कुमार सरकार ने राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अलॉट किया था.

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