हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत

राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत

Rabri Devi News: बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को दिए गए नोटिस में उन्हें बार-बार जारी रिमाइंडर का पूरा ब्योरा दिया गया. 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किए जाने के बारे में भी जानकारी दी गई है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस दिया गया. सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से 22 जून को अंतिम नोटिस जारी किया गया. नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास खाली करने का अंतिम मौका विभाग ने दिया. इस अवधि में अगर आवास खाली नहीं हुआ तो विभाग आगे नियमानुसार कड़े कदम उठाएगा.

22 जून को राबड़ी देवी को दिए गए नोटिस में उन्हें बार-बार जारी रिमाइंडर का पूरा ब्योरा दिया गया. 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किए जाने के बारे में भी जानकारी दी गई. इस अंतिम रिमाइंडर नोटिस के जारी होने की तारीख से 7 दिन की अवधि 29 जून को पूरी होगी. यानी राबड़ी देवी को जून महीने के आखिर तक हर हाल में 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा.

10 सर्कुलर रोड आवास मंत्री नंदकिशोर राम को हो चुका आवंटित

10 सर्कुलर रोड आवास बीजेपी कोटे से मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित हो चुका है. विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है. भवन निर्माण विभाग ने मई महीने में ही राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया था लेकिन राबड़ी ने अब तक बंगला खाली नहीं किया है. पहली बार नोटिस 25 नवम्बर 2025 को जारी हुआ था.

31 मई 2026 को भी जारी हुआ था नोटिस

शुरू में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगला खाली करने से इनकार करने के बाद प्रशासन ने 31 मई को उन्हें 15 दिन का नोटिस जारी करके प्रॉपर्टी का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया था. वह समय-सीमा पहले ही खत्म हो गई है. 10 सर्कुलर रोड वाला घर लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार से जुड़ा रहा है. यह बंगला मूल रूप से 2005 में नीतीश कुमार सरकार ने राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अलॉट किया था.

Bihar Panchayat Election: कहां किस जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका? जल्द जारी होगा आरक्षण रोस्टर

Published at : 24 Jun 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi Samrat Choudhary RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
बिहार
Bihar Panchayat Election: कहां किस जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका? जल्द जारी होगा आरक्षण रोस्टर
बिहार पंचायत चुनाव: कहां किस जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका? जल्द जारी होगा आरक्षण रोस्टर
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच करेंगे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, परिवार को मिलेगा न्याय?
भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच करेंगे रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा, परिवार को मिलेगा न्याय?
बिहार
बिहार के 5 जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सम्राट सरकार ने दी मंजूरी, 4 शहरों में नए कोर्ट भवन बनेंगे
बिहार के 5 जिलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सम्राट सरकार ने दी मंजूरी, 4 शहरों में नए कोर्ट भवन बनेंगे
Advertisement

वीडियोज

Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
US Iran Peace Deal: Iran-America डील के बीच पड़ा नया पंगा! ABPLIVE
Bollywood News: पैसा वसूल या महा क्रिंज? 'तेरा पैसा मेरा पैसा' गाने पर भिड़े टोलर्स (24.06.26)
Mannat:😱Vikrant गुंडों के चंगुल में फंसा, Mannat को पाने के जूनून में Dhairya की सारी हदें पार #sbs
Ketan Agarwal Murder Case: फूल दिया, गले लगाया, साथ डांस और फिर खाई में फेंका! ये कहानी रुला देगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
क्रिकेट
इंग्लैंड में होगा वैभव सूर्यवंशी का अलग 'चेंजिंग रूम', माता-पिता रहेंगे साथ; जानें पूरा माजरा
इंग्लैंड में होगा वैभव सूर्यवंशी का अलग 'चेंजिंग रूम', माता-पिता रहेंगे साथ; जानें पूरा माजरा
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
शिक्षा
CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 
CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget