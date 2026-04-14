रोहिणी आचार्य का सम्राट चौधरी पर तंज, 'बीजेपी किसी ऐसे को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जो...'

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा के बाद विपक्ष हमलावर है. लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने साजिश और षड्यंत्र के जरिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल किया. रोहिणी ने कहा कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जो न तो नागपुर की नर्सरी से है और न ही बिहार बीजेपी के बंजर बगीचे से है.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, ''अपनी स्थापना के 46 साल बाद भी बिहार में बीजेपी नेतृत्व की इतनी गंभीर कमी और सूखे से जूझ रही है कि न तो वह अपने दम पर सरकार बना पाई है, न ही किसी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे की घोषणा कर पाई है, और न ही व्यापक जनमानस और मान्यता प्राप्त नेता को तैयार कर पाई.''

बिहार में बीजेपी राजनीतिक सूखे का कर रही सामना- रोहिणी

उन्होंने आगे लिखा, ''बिहार में बीजेपी की राजनीतिक सूखा ऐसा है कि अब, वर्षों के परिश्रम के बाद, जब भाजपा ने साजिश और षड्यंत्र के जरिए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने में सफलता प्राप्त की, तब भी भाजपा ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जो न तो नागपुर की नर्सरी से है और न ही बिहार बीजेपी के बंजर बगिया से है.''

'बिना प्रण पूरा किए मुरेठा खोलने वाला CM बीजेपी को मुबारक'

रोहिणी आचार्य ने ये भी लिखा, ''घाट-घाट भटकने वाले घूमंतु को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी साफ तौर पर दिखाती है कि बिहार में बीजेपी का खेमा अंदर से पूरी तरह खोखला है. बीजेपी की मजबूरी इस हद तक है कि उसे ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा जिसके पिता ने मोदी जी को जिंदा दफनाने की बात कही थी और जिसने खुद एक मंच से सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वह नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से धूल में मिला देगा. क्या इसी धमकी और गीदड़भभकी से डर गए? बीजेपी वालों को बिना प्रण पूरा किए मुरेठा खोलने वाले, फर्जी डिग्री, फर्जी जन्म - प्रमाणपत्र वाला मुख्यमंत्री मुबारक हो.''