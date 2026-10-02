Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की आकांक्षा पर गर्व! 'Mrs Universe 2026' में भारत-यूरोप का करेंगी प्रतिनिधित्व

बिहार की आकांक्षा पर गर्व! 'Mrs Universe 2026' में भारत-यूरोप का करेंगी प्रतिनिधित्व

आकांक्षा नेहा मूल रूप से बिहार के सहरसा की रहने वाली हैं. बीते करीब चार साल से आकांक्षा पोलैंड में रह रही हैं. 26 अक्टूबर को प्रतियोगिता का कोलंबो में ग्रैंड फिनाले है.

Written By : मुकेश कुमार सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की बेटी आकांक्षा नेहा 'मिसेज यूनिवर्स 2026' के मंच तक पहुंच गई हैं. वे मूल रूप से सहरसा की रहने वाली हैं. 26 अक्टूबर को कोलंबो में ग्रैंड फिनाले है. कई देशों से प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. बिहार के एक छोटे से शहर से निकलकर यूनाइटेड किंगडम और पोलैंड तक अपनी पहचान बनाने वाली आकांक्षा नेहा की इस उपलब्धि से परिवार को गर्व है.

आकांक्षा की प्रारंभिक पढ़ाई-लिखाई सहरसा से ही हुई है. सहरसा के सेंट जेवियर से वे पढ़ीं. आगे की पढ़ाई के लिए जमशेदपुर गईं. आज वे कॉरपोरेट जगत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट्री के मंच पर भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं. बीते करीब चार साल से आकांक्षा पोलैंड में रह रही हैं. वे वर्तमान में एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही हैं. उनका एक बेटा भी है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
बिहार
पूर्वी चंपारणः जिउतिया पर्व पर हादसा, नहाने गईं 4 बच्चियों की डूबने से मौत
पूर्वी चंपारणः जिउतिया पर्व पर हादसा, नहाने गईं 4 बच्चियों की डूबने से मौत
बिहार
ज्ञानेश कुमार होंगे सम्मानित? BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से…'
ज्ञानेश कुमार होंगे सम्मानित? BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से…'
बिहार
नीतीश कुमार की JDU में गुटबाजी? अनंत सिंह के 'बागी' होने का राज खुला!
नीतीश कुमार की JDU में गुटबाजी? अनंत सिंह के 'बागी' होने का राज खुला!

प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का रुख किया और वहां से एमबीए की पढ़ाई पूरी की. आकांक्षा ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि उनका संदेश है कि एक महिला यदि परिवार का निर्माण कर सकती है तो वह समाज और दुनिया के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. 

यह भी पढ़ें- JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'

…और मिसेज यूनिवर्स तक पहुंची यात्रा

आकांक्षा की पेजेंट्री यात्रा मिसेज पोलैंड इंटरनेशनल से शुरू हुई और अब उनकी यह यात्रा मिसेज यूनिवर्स 2026 तक पहुंच चुकी है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह मिसेज यूनिवर्स इंडिया और यूरोप 2026 का प्रतिनिधित्व करेंगी. वे भारत और यूरोप के बीच एक सांस्कृतिक सेतु की भूमिका निभाने की आकांक्षा रखती हैं. 

सहरसा में ही रहता है आकांक्षा का परिवार

दूसरी ओर आकांक्षा के परिवार की बात करें तो माता-पिता यहीं (सहरसा) रहते हैं. पिता अरविंद कुमार सिंह प्रोफेसर थे. अब वे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर हैं. वहीं मां गृहिणी हैं. आपको बता दें कि आकांक्षा बीजेपी विधायक नीरज बबलू की भांजी भी लगती हैं. फिलहाल उनकी उपलब्धि से परिवार और गांव के लोगों में खुशी है.

यह भी पढ़ें- ज्ञानेश कुमार होंगे सम्मानित? BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से…'

Published at : 02 Oct 2026 09:11 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Akanksha Neha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
JDU ने कहा- 'अनंत सिंह अनुशासनहीन', पार्टी बोली- 'नीरज कुमार को…'
बिहार
पूर्वी चंपारणः जिउतिया पर्व पर हादसा, नहाने गईं 4 बच्चियों की डूबने से मौत
पूर्वी चंपारणः जिउतिया पर्व पर हादसा, नहाने गईं 4 बच्चियों की डूबने से मौत
बिहार
ज्ञानेश कुमार होंगे सम्मानित? BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से…'
ज्ञानेश कुमार होंगे सम्मानित? BJP का बड़ा बयान, 'जिस तरह से…'
बिहार
नीतीश कुमार की JDU में गुटबाजी? अनंत सिंह के 'बागी' होने का राज खुला!
नीतीश कुमार की JDU में गुटबाजी? अनंत सिंह के 'बागी' होने का राज खुला!
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy | Mumbai CJP Protest: EC ने माना 'शुद्ध' नहीं SIR? Seedha Sawal | BJP | Congress
SIR Controversy: SIR पर दिल्ली से मुंबई तक प्रदर्शन, Gyanesh Kumar के खिलाफ सड़क पर उतरे विपक्ष
Chitra Tripathi: जंतर-मंतर पर विपक्षी एकता..Rahul Gandhi गायब क्यों? विश्लेषक का विश्लेषण | Gyanesh
PM Modi Speaks With Smit Machchhar: बातचीत में भावुक हुए स्मित, प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा संदेश
YRKKH: Maira को ढूंढने में नाकाम Armaan-Abhira, दादी सा के सामने फूट-फूटकर रोई Abhira!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
क्रिकेट
गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल
गांगुली ने चुनी ODI WC 2027 के लिए भारत की प्लेइंग 11, बेंच पर बैठे खिलाड़ी को किया शामिल
बॉलीवुड
एयर एंबुलेंस से मुंबई पहुंचीं नुसरत भरूचा, वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिखीं एक्ट्रेस
एयर एंबुलेंस से मुंबई पहुंचीं नुसरत भरूचा, वेंटिलेटर सपोर्ट पर दिखीं एक्ट्रेस
इंडिया
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
‘बेहद खास पल..’, एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर PM मोदी ने जताई खुशी
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
CJP Protest Live: दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सभी एंट्री-एग्जिट अब सामान्य, प्रदर्शन के चलते किए गए थे बंद
LIVE: दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सभी एंट्री-एग्जिट अब सामान्य, प्रदर्शन के चलते किए गए थे बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget