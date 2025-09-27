पटना में छात्राओं और शिक्षिकाओं के लिए चलेगी पिंक बस, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलेगा पास

पटना में पिंक बस सेवा अब स्कूली समय के अनुसार चलेगी, ताकि छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं को सुविधा हो. परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मिहिर कुमार सिंह ने इस संबंध में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) को निर्देश दिए हैं.

पटना में 30 पिंक बसों का संचालन

उन्होंने कहा कि इस पहल से स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो चरणों में कुल 100 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर राज्य भर में इसकी शुरुआत की है. इनमें से 30 बसें पटना के विभिन्न मार्गों पर चलाई जा रही हैं. इसके अलावा, पटना जिला और आस-पास के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पिंक बसें संचालित की जाएंगी.

छात्राओं के लिए पिंक बस पास में रियायत

पिंक बस का मासिक पास छात्राओं के लिए 450 रुपये, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपये निर्धारित किया गया है. पास बनवाने के लिए ‘चलो मोबाइल एप’ के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जो एक दिन में जारी हो जाता है. ऑफलाइन पास के लिए 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर तत्काल पास प्राप्त किया जा सकता है.

ऑफलाइन पास बांकीपुर और फुलवारीशरीफ बस डिपो से उपलब्ध हैं. पास के लिए छात्राओं को आधार कार्ड, फोटो और कॉलेज आईडी कार्ड, जबकि महिलाओं को आधार कार्ड और फोटो जमा करना होगा.