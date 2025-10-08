'पवन मुझे गर्भपात की दवा देते थे' पत्नी ज्योति सिंह का बड़ा आरोप

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बुधवार (8 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पवन सिंह मुझे गर्भपात की दवा देते थे. उन्होंने कहा कि पवन बच्चे की बात कर रहे हैं लेकिन हर बार मुझे दवा खिलाई गई. मैंने परेशान होकर स्लीपिंग पिल खा ली.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ज्योति सिंह ने कहा, "पवन ने जो आज कहा उनके हर सवाल का जवाब देना चाहती हूं. मैं 5 तारीख को उनके आवास गई थी. पवन ने कहा वहां पुलिस थी, लेकिन ये गलत है. हमें गार्ड ने मना किया था. थोड़ी देर बाद प्रशाशन आया और कहा कि थाने चलिए." ज्योति सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि पवन सिंह और उनके भाई दोनों अलग-अलग बातें कर रहे हैं.

'पवन मेरा फोन नहीं उठाते'

उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहती हूं कि जनता पवन सिंह से पूछे कि क्या जब लोकसभा चुनाव में बुलाया तब कोर्ट में नहीं था मामला. क्या जब घर में रखा तब कोर्ट में नहीं रहा मामला. पवन से कई बार सम्पर्क चाहा पर हो नहीं पाया. पवन फोन नहीं उठाते.

'लोकसभा चुनाव में मेरा इस्तेमाल हुआ'

ज्योति सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले बातचीत नहीं थी. डिवोर्स उनकी तरफ से फाइल हुआ. लोकसभा में मेरा इस्तेमाल हुआ. मांग में सिंदूर डाला. चुनाव के पहले क्यों याद किया.