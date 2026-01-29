यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में विरोध हो रहा था. नए नियम को लेकर एक पक्ष नाराज चल रहा था. इस बीच गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए इस नए नियम पर रोक लगा दी गई. हालांकि फैसले से पहले सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए. पोस्ट में लिखा जाने लगा कि भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आवाज उठाएं.

अब जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो पवन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. उन्होंने लिखा है, "UGC के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है. हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा."

पवन सिंह को लेकर किया गया था ये पोस्ट

यूजीसी के नए नियम को लेकर पवन सिंह आवाज उठाएं इसके लिए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, "पवन सिंह पावरस्टार हैं और इनको पूरा देश जानता है. ये 'TRP KING' के रूप में भी पहचाने जाते हैं. यदि वे एक बार अपने समाज के हित में UGC के मुद्दे को उठाएं, तो यह मुद्दा पूरे देश में सोशल मीडिया पर छा जाएगा, लेकिन पवन सिंह की चुप्पी अब तक समझ से परे है. आज समाज को उनकी आवश्यकता है. सवर्ण समाज उनसे आशा लगाए हुए है. यह अपने गाने से प्रखंड और जिला सब दिला देते हैं."

आगे लिखा गया था, "उन्हें पावरस्टार और टीआरपी किंग यूं ही नहीं कहा जाता. यदि वे चाहें, तो पूरा सोशल मीडिया को जाम कर सकते हैं. क्योंकि पावर एही जा से शुरू हो आ एही जा से खत्म. अब पावर दिखाने का समय आ गया है."

