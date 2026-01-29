हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारUGC New Rules: 'किसी के साथ अन्याय नहीं होगा', यूजीसी के नए नियम पर रोक लगी तो बोले पवन सिंह

UGC New Rules: 'किसी के साथ अन्याय नहीं होगा', यूजीसी के नए नियम पर रोक लगी तो बोले पवन सिंह

UGC Rules: सोशल मीडिया के जरिए यह मांग उठाई जा रही थी कि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ में पवन सिंह आवाज उठाएं. हालांकि उन्होंने पहले तो आवाज नहीं उठाई लेकिन अब एक्स पर पोस्ट किया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 29 Jan 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में विरोध हो रहा था. नए नियम को लेकर एक पक्ष नाराज चल रहा था. इस बीच गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए इस नए नियम पर रोक लगा दी गई. हालांकि फैसले से पहले सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए. पोस्ट में लिखा जाने लगा कि भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आवाज उठाएं. 

अब जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो पवन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. उन्होंने लिखा है, "UGC के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है. हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा."

पवन सिंह को लेकर किया गया था ये पोस्ट

यूजीसी के नए नियम को लेकर पवन सिंह आवाज उठाएं इसके लिए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, "पवन सिंह पावरस्टार हैं और इनको पूरा देश जानता है. ये 'TRP KING' के रूप में भी पहचाने जाते हैं. यदि वे एक बार अपने समाज के हित में UGC के मुद्दे को उठाएं, तो यह मुद्दा पूरे देश में सोशल मीडिया पर छा जाएगा, लेकिन पवन सिंह की चुप्पी अब तक समझ से परे है. आज समाज को उनकी आवश्यकता है. सवर्ण समाज उनसे आशा लगाए हुए है. यह अपने गाने से प्रखंड और जिला सब दिला देते हैं."

आगे लिखा गया था, "उन्हें पावरस्टार और टीआरपी किंग यूं ही नहीं कहा जाता. यदि वे चाहें, तो पूरा सोशल मीडिया को जाम कर सकते हैं. क्योंकि पावर एही जा से शुरू हो आ एही जा से खत्म. अब पावर दिखाने का समय आ गया है."

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा का बड़ा बयान, 'अब सरकार को…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 29 Jan 2026 05:12 PM (IST)
UGC Pawan Singh Supreme Court BIHAR NEWS UGC New Rules
