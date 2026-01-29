UGC New Rules: 'किसी के साथ अन्याय नहीं होगा', यूजीसी के नए नियम पर रोक लगी तो बोले पवन सिंह
UGC Rules: सोशल मीडिया के जरिए यह मांग उठाई जा रही थी कि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ में पवन सिंह आवाज उठाएं. हालांकि उन्होंने पहले तो आवाज नहीं उठाई लेकिन अब एक्स पर पोस्ट किया है.
यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में विरोध हो रहा था. नए नियम को लेकर एक पक्ष नाराज चल रहा था. इस बीच गुरुवार (29 जनवरी, 2026) को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए इस नए नियम पर रोक लगा दी गई. हालांकि फैसले से पहले सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही थी कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए. पोस्ट में लिखा जाने लगा कि भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह आवाज उठाएं.
अब जब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो पवन सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. उन्होंने लिखा है, "UGC के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है. हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा."
UGC के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश स्वागत योग्य है।— Pawan Singh (@PawanSingh909) January 29, 2026
हमें विश्वास था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।#हमसबकेहैं
पवन सिंह को लेकर किया गया था ये पोस्ट
यूजीसी के नए नियम को लेकर पवन सिंह आवाज उठाएं इसके लिए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, "पवन सिंह पावरस्टार हैं और इनको पूरा देश जानता है. ये 'TRP KING' के रूप में भी पहचाने जाते हैं. यदि वे एक बार अपने समाज के हित में UGC के मुद्दे को उठाएं, तो यह मुद्दा पूरे देश में सोशल मीडिया पर छा जाएगा, लेकिन पवन सिंह की चुप्पी अब तक समझ से परे है. आज समाज को उनकी आवश्यकता है. सवर्ण समाज उनसे आशा लगाए हुए है. यह अपने गाने से प्रखंड और जिला सब दिला देते हैं."
आगे लिखा गया था, "उन्हें पावरस्टार और टीआरपी किंग यूं ही नहीं कहा जाता. यदि वे चाहें, तो पूरा सोशल मीडिया को जाम कर सकते हैं. क्योंकि पावर एही जा से शुरू हो आ एही जा से खत्म. अब पावर दिखाने का समय आ गया है."
यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा का बड़ा बयान, 'अब सरकार को…'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL