बिहार चुनाव में क्या होगी पावरस्टार पवन सिंह की भूमिका? खुद बताया- 'मैं अपनी पार्टी के लिए...'

भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और बीजेपी के नेता पवन सिंह ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व बिहार की आस्था, संस्कार और एकता का प्रतीक है. इस पर्व पर हर घर में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बनता है, जो समाज को जोड़ने का काम करता है.

पवन सिंह ने कहा कि मैं सभी बिहारवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. यह पर्व हमारे जीवन में ऊर्जा, समृद्धि और खुशियां लेकर आए. छठी मैया की कृपा से बिहार और देश में सुख-शांति बनी रहे. उन्होंने इस मौके पर अपने पैतृक क्षेत्र में भी लोगों से मुलाकात की और श्रद्धालुओं से आशीर्वाद लिया.

राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का माध्यम - पवन सिंह

जानकारी के अनुसार, जब उनसे बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, वह पूरी निष्ठा और सेवा भाव से निभाएंगे. पवन सिंह ने कहा कि हम पार्टी के सिपाही हैं. हमें जैसा आदेश मिलेगा, वैसे हम सेवा भाव से काम करेंगे. राजनीति मेरे लिए समाज सेवा का माध्यम है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का साधन.

एनडीए सरकार ने किए विकास के कई कार्य- भोजपुरी सुपरस्टार

भोजपुरी सुपरस्टार नेता पवन सिंह ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार ने विकास के कई कार्य किए हैं और जनता उस विकास को देख रही है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग केवल वादे करते हैं, वे बिहार की असली भावना को नहीं समझते. हम काम करने में विश्वास रखते हैं, न कि केवल बोलने में है.

लोग चुनाव में भाग लें और विकास के पक्ष में मतदान करें

भोजपुरी अभिनेता से नेता बने पवन सिंह ने अपने प्रशंसकों से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें और विकास के पक्ष में मतदान करें. उन्होंने कहा कि छठ पूजा जैसी परंपराएं हमें एकजुट करती हैं, वैसे ही लोकतंत्र हमें एक मजबूत भारत की ओर ले जाता है. दोनों का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है.

पवन सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि वह आने वाले दिनों में एनडीए के प्रचार अभियानों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उन्हें युवा और भोजपुरी भाषी मतदाताओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जा सकती है.