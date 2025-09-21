हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: पटना में फिर गूंजीं गोलियां, युवक की हत्या से दहला जेठूली गांव, पढ़ें पूरा मामला

बिहार: पटना में फिर गूंजीं गोलियां, युवक की हत्या से दहला जेठूली गांव, पढ़ें पूरा मामला

Jethuli Village: पटना के जेठूली गांव में अपराधियों ने बैटरी दुकानदार बस्तु मियां को घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस रंजिश की आशंका जता रही है, जांच जारी है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Sep 2025 08:16 AM (IST)

पटना में अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम देकर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला नदी थाना क्षेत्र के जेठूली गांव का है, जहां शनिवार शाम करीब 7:30 बजे बाइक से घर लौट रहे एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में पीएमसीएच लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया.

इस घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. कुल मिलाकर, एक बार फिर पटना में हुई इस हत्या ने अपराधियों के हौसले और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों में गुस्सा और भय साफ दिखाई दे रहा है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जेठूली गांव निवासी बस्तु मियां के रूप में हुई है. वह जेठूली पेट्रोल पंप के पास बैटरी बनाने की दुकान चलाते थे. रोजाना की तरह शनिवार को भी उन्होंने दुकान बंद की और बाइक से घर लौट रहे थे. तभी जेठूली घाट मोड़ के पास बाइक सवार तीन अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक किया और सीने में गोली मार दी. गोली लगते ही बस्तु मियां सड़क पर गिर पड़े. अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत

घटना के बाद आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. मौके पर नदी थाना की पुलिस टीम भी पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पटना ग्रामीण एसपी विक्रम शिहाग भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बाइक पर सवार तीन लोग युवक का पीछा कर रहे थे और उन्होंने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को शक है कि अपराधियों ने पहले से रेकी की थी. हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है.

पुलिस को रंजिश की आशंका

एसपी विक्रम शिहाग ने कहा कि यह मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है. हालांकि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. मृतक के परिजनों से अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है. पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी और अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

पुरानी घटना की यादें ताजा

गौरतलब है कि इसी जेठूली गांव में 19 फरवरी 2023 को भी ताबड़तोड़ फायरिंग की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. अब उसी जगह पर फिर से एक नई घटना ने लोगों को दहला दिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना अभी उचित नहीं है.

Published at : 21 Sep 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
CRIME NEWS PATNA NEWS Jethuli Village Bastu Miyan
