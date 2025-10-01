पटना के गांधी मैदान में कल (गुरुवार) रावण वध होगा. इसको लेकर पटना के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है. सुबह 11 बजे से लेकर कार्यक्रम खत्म होने तक ये विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा. कल घर से निकलने से पहले अगर गांधी मैदान की तरफ आने-जाने की सोच रहे हैं तो पहले ट्रैफिक रूट को जान लें.

रूट में क्या कुछ किया गया बदलाव?

भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी वाहन का परिचालन नहीं होगा.

डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर (गांधी मैदान) तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के जाने-आने के लिए होगा.

डाकबंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्या मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा.

न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रहेगा. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस मार्ग से होकर तारा हॉस्पीटल अथवा पीएमसीएच, पटना व अन्य नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा जा सकेगा. इस मार्ग पर सामान्य आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

आयुक्त कार्यालय के सामने (जेपी गंगा पथ पर गोलंबर) से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

रामगुलाम चौक से पश्चिम, जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक एवं डाकबंगला चौराहा से पटना जंक्शन गोलंबर तक के मार्ग में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग नहीं होगी.

रामगुलाम चौक से पूरे एक्जीबिशन रोड में सड़क पर वाहनों (ठेला/खोमचा सहित) की पार्किंग नहीं होगी.

जिलाधिकारी आवास (चिल्ड्रेन पार्क) से पुलिस लाइन तिराहा तक किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग नहीं होगी.

ठाकुरबाड़ी मोड़/बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा.

आईएमए हॉल/होटल पनाश/ट्विन टावर/मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर भी किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं होगा.

गोविंद मित्रा रोड मोड़ से पश्चिम (कारगिल चौक) की तरफ किसी भी प्रकार के वाहनों के परिचालन नहीं होगा.

बेली रोड से गांधी मैदान की ओर जाने वाले रिक्शा/ठेला/टेंपो एवं अन्य धीरे चलने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचंद पटेल पथ में मोड़ दिया जाएगा.

बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी प्वाइंट से पुलिस लाइन तिराहा तक पूरब (गांधी मैदान) की ओर जाने वाले सभी मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेंगे.

वाहनों की पार्किंग व्यवस्था देखें

एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट परिसर में (पासधारक वाहनों के लिए)

ज्ञान भवन के अंदर (पासधारक वाहनों के लिए)

एसबीआई परिसर में (पासधारक वाहनों के लिए)

जेपी गंगा पथ पर एक फ्लैंक में

मौर्यालोक के अंदर

वीरचंद पटेल पथ के सर्विस लेन में

हार्डिंग रोड जीपीओ से आर ब्लॉक चौराहा तक सड़क के किनारे एक लेन में, दोनों फ्लैंक में

