राबड़ी-लालू ने लौटाई सुरक्षा तो भड़के RJD नेता शक्ति यादव, कहा- अपमानित करना चाहती है सरकार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 4 जून को सरकार ने जेड प्लस सुरक्षा में कटौती की थी.

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सुरक्षा कवर लौटाने से बिहार की राजनीति गर्मा गई है. सुरक्षा में कटौती किये जाने से नाराज लालू परिवार ने ये कदम उठाया है. अब RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसको लेकर वीडियो जारी किया है और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा लालू परिवार को अपमानित करने की है और ये कदम राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि अभी-अभी जो फैसला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने लिया है वह साहसिक फैसला है. राबड़ी देवी और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था को वापस कर दिया गया है. यह कदम सरकार के रवैये के विरोध में उठाया गया है.

लालू परिवार को अपमानित करना चाहती है सरकार

शक्ति यादव ने कहा, 'यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि 4 जून को राज्य सरकार द्वारा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित लालू परिवार के सुरक्षा में व्यापक स्तर पर कटौती की गई है. सरकार लालू परिवार को अपमानित करना चाहती है, लेकिन किसी को अपमानित करने से कोई अपमानित नहीं हो जाता है.'

उनहोंने आगे कहा कि एक करोड़ 90 लाख मतदाताओं ने लालू प्रसाद और तेजस्वी के नेतृत्व में RJD के ऊपर मताधिकार का प्रयोग करने का काम किया है. लोकतंत्र में जनता पक्ष और विपक्ष चुनौती है, लेकिन सरकार विपक्ष को बुलडोज करना चाहती है. विपक्ष को अपमानित करके, सुरक्षा में कटौती कर के, पात्रता रखने के बावजूद मकान को दूसरे जगह आवंटित कर के बिहार में यह कौन सी राजनीति चल रही है?'

सभी नेता लौटा सकते हैं सुरक्षा कवर

उन्होंने आगे कहा,'यह राजनीति नहीं अपमान करने की साजिश है. इसका पर्दाफाश होगा. जितने भी सुरक्षा होल्डर हैं, राष्ट्रीय जनता दल को मानने वाले लोग है, हमें लगता है सब लोग जल्द अपनी सुरक्षा वापस कर देंगे . यह सरकार अपना चलाये, लेकिन विपक्ष जनता के सहारे चलेगी.'

उन्होंने आरोप लगाया कि जो पात्रता रखने वाले लोग नहीं है, जिनकी जिला में पहचान भी नहीं है, वो लोग Y प्लस, Zप्लस सुरक्षा लेकर घूमते हैं. उनके लिए कोई मानक नहीं है, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, जो अभी नेता प्रतिपक्ष है उनको विधान परिषद में अपमानित किया जा रहा है. इस तरह की घृणित राजनीति को राष्ट्रीय जनता दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी.

क्या है पूरा मामला?

बता दे की 4 जून को राज्य सरकार ने पत्र जारी करके राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में कटौती की है. उन्हें Z प्लस सुरक्षा मिल रही थी, इसमें कटौती करके सुरक्षाकर्मियों में कमी कर दी गई. उनके बेटे तेज प्रताप यादव को एक सुरक्षा गार्ड दिया गया है. मीसा भारती को तीन सुरक्षा गार्ड और उनकी बहू राजश्री यादव को एक सुरक्षा गार्ड दिया गया है. इससे नाराज होकर आज राबड़ी देवी ने अपनी और अपने पति लालू प्रसाद यादव के सभी सुरक्षा कर्मियों को बाहर कर दिया है.

#WATCH | Bihar: Former Chief Ministers Rabri Devi and Lalu Prasad Yadav have sent away all security personnel positioned outside their residence in Patna.



Bihar government has withdrawn Lalu Yadav and Rabri Devi's Z plus security cover. The former CMs have now sent away the… pic.twitter.com/MxeOJRtVgc — ANI (@ANI) June 6, 2026

Bihar Politics: 'जिनको सिक्योरिटी चाहिए वे...', लालू-राबड़ी की Z+ सुरक्षा हटाए जाने पर बोले प्रशांत किशोर