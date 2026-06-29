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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: टेंडर माफिया रिशु श्री मामले पर JDU मंत्री का पलटवार, तेजस्वी यादव को दी ये नसीहत

पटना: टेंडर माफिया रिशु श्री मामले पर JDU मंत्री का पलटवार, तेजस्वी यादव को दी ये नसीहत

Bihar News In Hindi: टेंडर माफिया रिशु श्री मामले पर मंत्री सुनील कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को नसीहत दी गई है. बताया गया है कि EOU द्वारा जांच जारी है और दोषियों को जेल भेजा जाएगा.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 03:44 PM (IST)
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बिहार में टेंडर माफिया रिशु श्री के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज कर दी गई है. बीते रविवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए 20 सवाल दागे गए थे और आरोप लगाया गया था कि रिशु श्री को आगे करके सरकार द्वारा 'बड़ी मछलियों' और अधिकारियों को बचाया जा रहा है. अब इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री (जेडीयू कोटे) सुनील कुमार द्वारा तेजस्वी यादव को कड़ी नसीहत दी गई है.

मंत्री सुनील कुमार द्वारा पलटवार करते हुए कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष का यह दायित्व बनता है कि वे पहले सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसके बाद ही कोई बयान दें. उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस मामले में वरीय अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले ही सारी बातों से अवगत कराया जा चुका है.

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हर हाल में खानी पड़ेगी जेल की हवा

वर्तमान में ईओयू (EOU) द्वारा इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा है. मंत्री द्वारा सख्त लहजे में आश्वासन दिया गया है कि सरकार द्वारा इस पर पूरी गंभीरता से काम किया जा रहा है. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें हर हाल में जेल की हवा खानी पड़ेगी, चाहे इस मामले में कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों न शामिल हो.

जेडीयू कार्यालय में जनसुनवाई और त्वरित समाधान

सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद मंत्री सुनील कुमार द्वारा जेडीयू कार्यालय पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना गया. उनके द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई कार्यक्रम में आने वाली आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है. ग्रामीण सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई मामलों का भी मौके पर ही निपटारा किया गया.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का दावा

तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनील कुमार द्वारा यह भी कहा गया कि जिस मामले पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर बिहार सरकार द्वारा ही सबसे पहले कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर जो पैमाना तय किया गया है, सरकार द्वारा लगातार उसी पर काम किया जा रहा है. उनके द्वारा कहा गया कि जनता द्वारा देखा जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, इसलिए बिना सोचे-समझे बयान देने से कोई लाभ नहीं होगा.

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Published at : 29 Jun 2026 03:35 PM (IST)
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