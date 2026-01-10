ब्लैकलिस्टेड कंपनी को प्रतियोगी परीक्षा का जिम्मा! बिहार SSC पर लगे ये गंभीर आरोप

बिहार एसएससी पर सेंटर चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एसोसिएशन की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन एसोसिएशन की तरफ से आरोप लगाया गया है कि प्रतियोगी परीक्षा कराने का जिम्मा ब्लैकलिस्टेड कंपनी को दिया गया है.



बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन एसोसिएशन सचिव निशु निशांत ने बताया, "इनोवेटिव व्यू और इनोवेटिव व्यू इंडिया लिमिटेड बिहार के सभी एग्जामिनेशन सेंटरों पर दबाव बना रही है. बिहार में दो सौ एग्जामिनेशन सेंटर है. आज तक सभी सेंटरों ने ईमानदारी से परीक्षा कराई. लेकिन आज एसएससी के द्वारा ब्लैकलिस्टेड कंपनी इनोवेटिव व्यू को नियम के विपरीत जाकर परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया."

ब्लैकलिस्टेड कंपनी को मिला परीक्षा कराने का जिम्मा

बिहार ऑनलाइन एग्जामिनेशन एसोसिएशन सचिव निशु निशांत ने यह भी बताया है कि, इनोवेटिव व्यू को झारखंड सरकार ने दो साल के लिए बैन किया है. इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने इस कंपनी को पांच साल के लिए प्रतिबंध किया है. इसके बावजूद ब्लैकलिस्टेड कंपनी इनोवेटिव व्यू को परीक्षा कराने का जिम्मा दिया गया है.

सचिव ने की इनोवेटिव व्यू की जांच की मांग

निशु निशांत ने कहा कि हमारी मांग है की बापू परीक्षा केंद्र और आदर्श परीक्षा केंद्र के मैनेजमेंट में शामिल इनोवेटिव व्यू की जांच की जाएं. इनोवेटिव व्यू इंडिया लिम्टेड की एक गड़बड़ी उत्तर प्रदेश से आई. यू पी अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा में गलत ढंग से टेंडर डाला था. इसके अलावा इस कंपनी के कई लोग कई परीक्षाओं के भ्रष्टाचार में शामिल रहे है.

एसएससी चेयरमैन से की ये मांग

उन्होंने एसएससी चेयरमैन से आग्रह किया है कि हमारे बारे में सोचा जाए. हमने कई सालों से सफलता पूर्वक लगातार परीक्षा करा रहे है. वरना हमारे दो सौ सेंटर में कार्यरत लोग बेरोजगार हो जाएंगे. हमें अपने एग्रीमेंट के तहत परीक्षा कराने की कृपा की जाए. परीक्षा को किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपा जाए. इससे एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होगी.