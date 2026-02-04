नीट कांड पर खूब बोल रहे थे पप्पू यादव, अब JDU ने दिया करारा जवाब, 'ऐसे लोग सांसद…'

नीट छात्रा की मौत मामले में राजनीति तेज है. इस घटना पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार बोल रहे हैं. आवाज उठा रहे हैं. सोशल मीडिया के जरिए भी खूब पोस्ट कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से बुधवार (04 फरवरी, 2026) को करारा जवाब दिया गया.

पप्पू यादव पर निशाना साधते हुए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन्हें राजनीति का लंपट बताया. कहा, "इन्हें बिहार की बेटी के बारे में ज्ञान नहीं है. मुझे गहरी पीड़ा है… ऐसे लोग सांसद हो जाते हैं? लानत है… दुर्भाग्य है."

नीरज कुमार ने पप्पू यादव को घेरते हुए सवाल उठाया कि क्या पूर्णिया की बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है? आईएएस नहीं बन रही है? उन्होंने कहा कि ये (पप्पू यादव) जहानाबाद में न्याय मार्च के नेतृत्वकर्ता थे और स्मार पत्र पर इनका हस्ताक्षर नहीं है, वह इसलिए कि जो साइन किया हो फंसेगा तो अपना फंसे.

'बंद करिए अनर्गल टिप्पणी'

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, "निर्भया कांड के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश था कि आप बेटी या किशोर की पहचान नहीं बता सकते. यह बताना दंडनीय अपराध है. माता-पिता, अभिभावक, किसी तरह की पहचान साझा करना गलत है. जहानाबाद में पप्पू यादव मार्च के नेतृत्वकर्ता थे तो कैसे लड़की का नाम सामने आया? किसने अधिकार दिया?" एक सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि ये (पप्पू यादव) दूसरे का काला चिट्ठा क्या खोलेंगे, मुकदमा का बोझा लेकर माथा पर घूम रहे हैं और ज्ञानी पुरुष बन रहे हैं. इनके ज्ञान को चुनौती कौन देगा? नीरज कुमार ने सख्त लहजे में पप्पू यादव को कहा कि आप बिहार की बेटी के बारे में अनर्गल टिप्पणी करना बंद करिए.

बता दें कि पटना में जिस नीट छात्रा की मौत हुई है वह जहानाबाद की रहने वाली थी. जहानाबाद में बीते मंगलवार को मार्च निकला था. इस केस की जांच सीबीआई करे इसके लिए नीतीश सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है. ऐसे में लगातार सियासी बयानबाजी भी जारी है.

