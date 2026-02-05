हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार इस्तीफा दें, नहीं तो...', नीट कांड पर रूबी देवी का विवादित बयान

'सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार इस्तीफा दें, नहीं तो...', नीट कांड पर रूबी देवी का विवादित बयान

NEET Student Death Case: नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू ने सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की.

By : रंजीत राजन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Feb 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू रूबी देवी ने दूसरी बार विवादित बयान दिया है. उनके इस बयान के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है.

पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नारेबाजी का माहौल बना हुआ था. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो विधानसभा फूंक देंगे. उन्होंने कहा कि जहानाबाद तो झांकी है अभी पटना-दिल्ली बाकी है. यह बेटी अमर हो गई जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर हो गए.

छात्रा की मौत के मामले में निकला मार्च

दरअसल में पटना गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर जहानाबाद में मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को मृतका के गांव से जहानाबाद कारगिल चौक तक पैदल मार्च निकाला गया था. इस दिन रूबी कुमारी भी पहुंचीं थीं.

रूबी कुमारी ने कहा कि कट्टा चलेगा, उस अस्पताल और गर्ल्स हॉस्टल पर बम गिरेगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवार के लोगों से डीएनए सैंपल लिया गया है, उसी तरह बीजेपी और एनडीए के सभी सांसद और विधायक तथा उनके पुत्रों का सैंपल लिया जाए.

कार्रवाई न होने से आक्रोश

छात्रा की मौत मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इधर रूबी देवी ने कहा कि मामले ने विकराल रूप ले लिया है. एक महीना होने को है, लेकिन न्याय नहीं मिला. पुलिस ने अब तक कातिल हॉस्टल संचालक अस्पताल के डॉक्टर और नीतू अग्रवाल बारे में कुछ भी सामने नहीं लाया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि अब तक न ही मनीष रंजन को रिमांड पर लिया गया है. फिलहाल इस मामले को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इस मामले में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार (02 फरवरी, 2026) को कहा था कि नीतीश सरकार वह सरकार नहीं है, जो अपराधियों को संरक्षण दे. उन्होंने दावा किया कि जांच चल रही है, दो से तीन दिन में सच सामने आ जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 05 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Online गेम पर बच्चों का 'डेथ रूट' ! | Crime News
Bihar News: गाय खरीदने निकला था, जबरन शादी का शिकार बन गया युवक? | ABP News
Janhit With Chitra Tripathi: संसद को हंगामे की भेंट कौन चढ़ा रहा है ? | ABP News
BJP Vs Congress: राहुल-बिट्टू का विवाद, BJP ने प्रदर्शन किया | Parliament Session | ABP News
Sandeep Chaudhary: संसद में घमासान: US डील पर आर-पार की लड़ाई | BJP Vs Congress | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
संसद की सीढ़ियों पर लड़खड़ाए शशि थरूर, अखिलेश यादव ने संभाला, बोले- मैं ठीक हूं, देखें Video
महाराष्ट्र
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बॉलीवुड की 5 और हस्तियां! शुभम लोनकर ने वसूली के लिए दी धमकी
विश्व
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
भारत संग मैच खेलेगा या नहीं पाकिस्तान? 10 दिन पहले PAK PM शहबाज शरीफ ने जारी किया बयान
क्रिकेट
U19 Cricket World Cup: सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
सेमीफाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत, बनाए कई रिकार्ड्स; जानिए 5 बड़ी बातें
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, तोड़ेंगे कमाई के सारे रिकॉर्ड!
'बॉर्डर 2' के बाद अब इन 7 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाएंगे सनी देओल, चेक करें लिस्ट
यूटिलिटी
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिजली कनेक्शन नाम बदलवाना है, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
नौकरी
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
टीचिंग और रिसर्च फील्ड वालों के लिए NCERT में नौकरी का मौका, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
जब भूखे कुत्तों ने पलट दी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, जानें कैसे ढहा दिया अमेरिका का साम्राज्य?
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget