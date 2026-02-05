'सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार इस्तीफा दें, नहीं तो...', नीट कांड पर रूबी देवी का विवादित बयान

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू रूबी देवी ने दूसरी बार विवादित बयान दिया है. उनके इस बयान के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है.

पदयात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और नारेबाजी का माहौल बना हुआ था. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो विधानसभा फूंक देंगे. उन्होंने कहा कि जहानाबाद तो झांकी है अभी पटना-दिल्ली बाकी है. यह बेटी अमर हो गई जिस तरह से ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर हो गए.

छात्रा की मौत के मामले में निकला मार्च

दरअसल में पटना गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर जहानाबाद में मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को मृतका के गांव से जहानाबाद कारगिल चौक तक पैदल मार्च निकाला गया था. इस दिन रूबी कुमारी भी पहुंचीं थीं.

रूबी कुमारी ने कहा कि कट्टा चलेगा, उस अस्पताल और गर्ल्स हॉस्टल पर बम गिरेगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से परिवार के लोगों से डीएनए सैंपल लिया गया है, उसी तरह बीजेपी और एनडीए के सभी सांसद और विधायक तथा उनके पुत्रों का सैंपल लिया जाए.

कार्रवाई न होने से आक्रोश

छात्रा की मौत मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इधर रूबी देवी ने कहा कि मामले ने विकराल रूप ले लिया है. एक महीना होने को है, लेकिन न्याय नहीं मिला. पुलिस ने अब तक कातिल हॉस्टल संचालक अस्पताल के डॉक्टर और नीतू अग्रवाल बारे में कुछ भी सामने नहीं लाया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि अब तक न ही मनीष रंजन को रिमांड पर लिया गया है. फिलहाल इस मामले को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. इस मामले में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने सोमवार (02 फरवरी, 2026) को कहा था कि नीतीश सरकार वह सरकार नहीं है, जो अपराधियों को संरक्षण दे. उन्होंने दावा किया कि जांच चल रही है, दो से तीन दिन में सच सामने आ जाएगा.