पटना नीट छात्रा मौत केस: लड़की के मामा के गांव पहुंची CBI की टीम, पूछा- 'जो कपड़ा था वो…'

नीट छात्रा मौत मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम गुरुवार (19 फरवरी, 2026) को तीसरी बार जहानाबाद पहुंची. सीबीआई ने पहले छात्रा के मामा को पूछताछ के लिए पटना बुलाया था लेकिन जब वे नहीं पहुंचे तो खुद ही टीम उनके गांव गई और घटना से संबंधित सवाल-जवाब किया. एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर खुद मामा ने बताया कि टीम ने उनसे क्या कुछ पूछा.

मामा ने बताया, "सीबीआई की टीम ने कहा कि अभी हम लोग केस को जीरो से शुरू कर रहे हैं. हमसे यही पूछा गया कि जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में हुआ उसे बताइए. पूछा कि छात्रा का जो कपड़ा था वो किसने दिया था? हमने बताया कि किस कमरे से 10 तारीख को कपड़ा दिया गया था."

इस सवाल पर कि क्या किसी परिवार की महिला सदस्य से भी पूछताछ हुई है? इस पर उन्होंने कहा कि छात्रा यानी जो उनकी भगिनी है उसकी मामी से टीम ने गयाजी में जाकर पूछताछ की है. उन्होंने कहा कि एसआईटी वाले सुसाइड बता रहे हैं लेकिन अभी सीबीआई ने इस पर कुछ नहीं कहा है. सीबीआई तो यह कह रही है कि बहुत देरी के बाद केस को हम लोगों को दिया गया है.

'जब लीपापोती हो गई तब सीबीआई को दिया गया केस'

उन्होंने कहा कि जब एसआईटी का गठन हो रहा था तब ही हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, तो उस समय नहीं दिया गया, जब लीपापोती हो गई तब सीबीआई को केस दिया गया. उन्होंने कहा कि कोई खबर चला रहा है कि मामा से छह घंटे पूछताछ हुई, कोई कह रहा है कि छात्रा के भाई को सीबीआई ने उठाया, यह सब गलत है. उन्होंने सीबीआई की जांच पर कहा कि अभी नहीं कह सकते कि निष्पक्ष जांच हो रही है. अपराधी के पकड़े जाने के बाद ही कहेंगे.

छात्रा के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

दूसरी ओर मृतका के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दो बार मिली धमकी के बाद सुरक्षा को लेकर घर पर चार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ दो पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं. फिलहाल इस केस में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर आता है. छात्रा के भाई के मोबाइल फोन को पहले ही सीबीआई ने जब्त कर लिया है.

