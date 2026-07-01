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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना मेट्रो का विस्तार आज से, मलाहीपकड़ी तक शुरू होगी सेवा, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे लोकार्पण

पटना मेट्रो का विस्तार आज से, मलाहीपकड़ी तक शुरू होगी सेवा, सीएम सम्राट चौधरी करेंगे लोकार्पण

Patna News In Hindi: 2 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मलाहीपकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण करेंगे. इस सेवा विस्तार के बाद यह कॉरिडोर बढ़कर लगभग 6.2 किलोमीटर का हो जाएगा.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 02:21 PM (IST)
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पटना मेट्रो का विस्तार अब और होने जा रहा है. 2 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मलाहीपकड़ी मेट्रो स्टेशन का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ ही मेट्रो सेवा का विस्तार मलाहीपकड़ी तक कर दिया जाएगा. वर्तमान में पटना मेट्रो न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ स्टेशन तक करीब 3.6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर संचालित हो रही है.

सेवा विस्तार के बाद मेट्रो का दायरा लगभग होगा दोगुना

सेवा विस्तार के बाद यह कॉरिडोर बढ़कर लगभग 6.2 किलोमीटर का हो जाएगा. इसके तहत मेट्रो न्यू आईएसबीटी, जीरो माइल, भूतनाथ और मलाहीपकड़ी स्टेशनों के बीच नियमित रूप से चलेगी. इस विस्तार के साथ राजधानी में मेट्रो का दायरा लगभग दोगुना हो जाएगा और यात्रियों को 6.2 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में पूरा करने की सुविधा मिलेगी. इससे शहर के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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पटना मेट्रो प्रशासन ने नए रूट के लिए ये किराया किया तय

पटना मेट्रो प्रशासन ने नए रूट के लिए किराया भी तय कर दिया है. न्यू आईएसबीटी से मलाहीपकड़ी तक यात्रा करने के लिए अधिकतम 30 रुपये का किराया देना होगा, जबकि भूतनाथ स्टेशन तक जाने वाले यात्रियों को 15 रुपये चुकाने होंगे. मेट्रो के विस्तार से पूर्वी पटना के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलेगा.

मलाहीपकड़ी के बाद मेट्रो का अगला विस्तार पटना जंक्शन तक किया जाएगा. इस रूट में मोइन-उल-हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल होंगे. वहीं, पटना मेट्रो परियोजना के विभिन्न निर्माण स्थलों पर तेजी से काम जारी है, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजना को पूरा किया जा सके.

यह भी पढ़ें- खान सर को फिलहाल राहत नहीं, बेल पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई, पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल

Published at : 01 Jul 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS PATNA NEWS
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