बिहार: रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, होटल के कमरे में मिला शव

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल ग्रैंड शिला में ठहरे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो इंग्लैंड में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी थे.

बता दें कि मृतक बिहार के नालंदा के रहने वाले थे. लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर ब्रिटिश नागरिकता अपनी ली थी और लंबे समय से वो ब्रिटिश में रही रह रहे थे.

होटल में ब्रिटिश अधिकारी की मौत

जानकारी के अनुसार, वह बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर में ठहरे हुए थे. रविवार को अजय कुमार शर्मा काम के सिलसिले में बाहर गए थे और शाम को होटल लौटे थे. सोमवार सुबह से उनकी कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल कर्मियों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना पर जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया. जहां अजय कुमार शर्मा का शव मिला. पुलिस ने होटल स्टाफ और मालिक से पूछताछ की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और एंट्री-एग्जिट रजिस्टर की जांच की.

शव बरामद कर मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के सूटकेस से परिजनों से जुड़ी जानकारी मिली. जिसके आधार पर पुलिस ने उनके परिवार को सूचित कर दिया है. फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

