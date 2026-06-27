हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: फयरिंग केस में खान सर की अंतरिम राहत बरकरार; 30 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना: फयरिंग केस में खान सर की अंतरिम राहत बरकरार; 30 जून को होगी अगली सुनवाई

Khan Sir Coaching Case: सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक बरकरार रखा गया है. अगली तारीख तक कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 27 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

खान सर फायरिंग केस में फैसल खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में शनिवार (27 जून) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक अगले आदेश तक बरकरार रखी गई है. अगली तारीख तक कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

 मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. पुलिस की ओर से मामले में अपडेटेड केस डायरी सबमिट कर दी गई है. खान पक्ष की ओर से कहा गया कि लगातार टाइम एक्सटेंड हो रहा है, इस पर आज ही बहस होनी चाहिए. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया.

खान सर की अंतरिम जमानत पर हुई सुनवाई

फैसल खान उर्फ खान सर की अंतरिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में शनिवार (27 जून) को सुनवाई हुई. कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया और डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा गया है. अब 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी.

जेल में बंद हैं खान सर के बॉडीगार्ड

वहीं खान सर के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं. इनकी भी रेगुलर बेल याचिका पर सुनवाई 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में होगी. पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. केजीएस और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच हुए विवाद में फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि खान सर के दो बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग कर रहे हैं.

पुलिस पूछताछ में दोनों बॉडीगार्ड ने बताया था कि फैसल खान के कहने पर उन्होंने फायरिंग की थी. गार्ड्स के अनुसार खान सर ने कहा था कि फायर करो, जो भी होगा देख लूंगा. हालांकि हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद फैसल खान ने कहा था कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई थी.

बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा

Published at : 27 Jun 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Bihar Police KHAN SIR BIHAR NEWS PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना: फयरिंग केस में खान सर की अंतरिम राहत बरकरार; 30 जून को होगी अगली सुनवाई
पटना: फयरिंग केस में खान सर की अंतरिम राहत बरकरार; 30 जून को होगी अगली सुनवाई
बिहार
Bihar News: PMCH के निष्कासित प्राचार्य एनपी सिंह ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, स्वास्थ्य विभाग ने दी सफाई
PMCH के निष्कासित प्राचार्य एनपी सिंह ने कार्रवाई पर उठाए सवाल, स्वास्थ्य विभाग ने दी सफाई
बिहार
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार
PMCH के पद से हटाने पर भड़के डॉ. नरेंद्र प्रताप, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई को बताया तानाशाही
स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से गायब थे PMCH प्राचार्य, अब पद से हटाये जाने पर कार्रवाई को बताया तानाशाही
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
बिहार
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
बिहार: आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की हुई मुलाकात, समर्थकों के दावों ने बढ़ाया सियासी पारा
विश्व
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
'अब ब्लेम गेम नहीं...', अमेरिका ने मिसाइल-ड्रोन साइट्स पर किया अटैक तो भड़का ईरान, कहा- US के असफल राष्ट्रपति ने...
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, पहाड़ जैसा कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, सिनेमाघरों में पूरे किए 100 दिन, कर डाला पहाड़ जैसा कलेक्शन
क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव की हां के बीच अभी भी अलायंस पर संशय? UP कांग्रेस के नए प्रभारी के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
ABP NEWS
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक विवाद भड़क उठा!
ABP NEWS
SP में आपसी कलह का वीडियो वायरल हो गया है।
SP में आपसी कलह का वीडियो वायरल हो गया है।
ABP NEWS
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
देखिए कैसे हाईवे पर तेज़ रफ़्तार ट्रक मौत का ज़रिया बन गया।
ABP NEWS
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
उड़ान भरने से पहले ही यात्रा एक मुश्किल अनुभव बन जाती है।
ABP NEWS
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
जुलूस के बीच अचानक आग लग गई, अफ़रा-तफ़री मच गई।
Embed widget