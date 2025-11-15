बिहार स्थित पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद पप्पू यादव ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं. राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार और राजनीति छोड़ने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यादव ने यह बात कही.

सांसद पप्पू यादव ने रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अपनों से कभी रिश्ता नहीं टूटता. राजनीति में आप जैसै लोगों की जरूरत है. मेरे जैसे लोगों की नहीं.. 4 साल तक मैं दायित्व निभाउंगा. उसके बाद मैं आंकलन करूंगा. मैंने 59 साल इस बिहार को दिया. हर घर परिवार को दिया. चार साल बाद मुझे राजनीति करनी चाहिए या नहीं इसका मैं मूल्यांकन करूंगा. मैं इस पर सोचूंगा.

यादव ने कहा कि आप एक अच्छी बेटी, मां, देश की महिला हैं. आपको ये फैसला वापस लेना चाहिए. मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं.

बिहार में RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य बोलीं- परिवार से नाता तोड़ रही हूं, संजय यादव पर लगाए गंभीर आरोप



इसके अलावा पप्पू ने बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत पर सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी जातिधर्म के राजनीति करता हूं. मुझे सीमांचल पर भरोसा था. हम आंकलन नहीं कर पाया, ये हमारी गलती हो गई.

उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि सीएम के लिए पहले बात करेंगे. नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा. अब आप नीतीश को सीएम बनाओ.

आज हम अपनी गलती को पप्पू यादव स्वीकार करेगा. हम बांटने वाली राजनीति नहीं करते. बहुत कम वोटों से 33 जगहों पर जीती है. बांटो और राज करो, बीजेपी ने अच्छे से किया. हमने बेहतर काम किया, एयरपोर्ट लाए, कनेक्टिविटी लाए. मुझसे ही गलती हुई. मैं स्वीकार करता हूं.मैं अपने नेता की सही गलत का आंकलन पार्टी के अंदर में होगा.