क्या आज मिलेगी पप्पू यादव को राहत? MP/MLA कोर्ट में जमानत पर सुनवाई

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ़ राजेश रंजन की जमानत याचिका पर आज पटना की विशेष MP/MLA कोर्ट सुनवाई करेगी. 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में पप्पू यादव को शुक्रवार (6 फरवरी) को गिरफ्तार किया गया था. बेऊर जेल से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया जाएगा. कोर्ट में सुनवाई का समय सुबह 11:15 बजे से है. उनके समर्थकों का जमावाडा कोर्ट के बाहर सुबह से ही है. हर किसी की निगाह इस पर है कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं.

पूर्णिया सांसद को सोमवार को पेश होना था, लेकिन धमकी के बाद आज मंगलवार को उनकी पेशी कोर्ट में होगी. जबकि उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज से जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह फिट बताया है.

धमकी की वजह से टली सुनवाई

पप्पू यादव मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट को मेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद पूरे परिसर को खाली कर तलाशी ली गयी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. अब मंगलवार को सुबह 11:15 बजे से सुनवाई होगी. कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी बना दिया गया है.

क्या है 31 साल पुराना मामला ?

बता दें कि सांसद पप्पू यादव को 1995 के मामले में 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज इस केस में उन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, मकान किराए पर लेकर कब्जा करने, आपराधिक धमकी और साजिश रचने का आरोप है. शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया और कब्जा कर लिया.

लंबे समय से कोर्ट में नहीं हो रहे थे पेश

अदालत गिरफ्तारी वारंट और इश्तेहार जारी कर चुकी थी. तब आरोपियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी. इसके बाद पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया था. शनिवार को कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर चिकित्सा के लिए पीएमसीएच भेजा गया था.