हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU ने NDA में फंसा दिया नया पेच, अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रख दी ये शर्त

JDU ने NDA में फंसा दिया नया पेच, अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर रख दी ये शर्त

Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. लेकिन जेडीयू ने अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया है लेकिन सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 10:06 PM (IST)
बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा ही हुआ है. इस बीच जेडीयू ने एनडीए में एक नया पेच फंसा दिया है. पार्टी ने सीएम फेस को लेकर बड़ी शर्त रख दी है. सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू ने शर्त रखी है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समेत एनडीए के दल औपचारिक रूप से सीएम का चेहरा घोषित करें. सूत्रों ने बताया कि जेडीयू का मानना है कि ये कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा.

जेडीयू ने सिंबल देने शुरू किए

एक तरफ बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की तो दूसरी तरफ जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किये बिना ही सिंबल देना शुरू कर दिया है. दर्जनभर से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दिये गये हैं. कई लोगों ने नामांकन कर दिया है. बताया ये जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि नीतीश कुमार नाराज हैं. इसकी वजह चिराग पासवान को मिली 29 सीटें हैं. 

नीतीश कुमार की नाराजगी की इनसाइड स्टोरी

सीट बंटवारें से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर है. JDU की परंपरागत सीट LJP(R) को जाने की अटकलें हैं. सीएम हाउस में नीतीश कई दौर की बैठक ली. सूत्रों की मानें तो कई सीट पर नीतीश कुमार की सहमति नहीं हैं. सूत्रों ने ये भी दावा किया कि जुड़वा भाई वाला फॉर्मूले भी नीतीश को नापसंद हैं. नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं. एनडीए में जो सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है उसके तहत बीजेपी और जेडीयू बराबर-बराबर 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी.

Published at : 14 Oct 2025 10:03 PM (IST)
NITISH KUMAR
Embed widget