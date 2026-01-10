हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकेसी त्यागी की भारत रत्न मांग की पर चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन, मंत्री बोले- 'उन पर कोई...'

केसी त्यागी की भारत रत्न मांग की पर चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन, मंत्री बोले- 'उन पर कोई...'

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग फिर तेज हो गई है. केसी त्यागी की मांग को चिराग पासवान की पार्टी का समर्थन मिला है। मंत्री संजय सिंह ने इसे अच्छी पहल बताया.

By : परमानंद सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Jan 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

नई सरकार के गठन के करीब एक महीने बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग एक बार फिर चर्चा में है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की अपील की है. इस मांग के बाद अब एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है.

चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह ने केसी त्यागी की मांग को अच्छी पहल बताया है. संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक हैं और उन्होंने हमेशा आम जनता के लिए काम किया है.

'बिना दाग के नेता हैं नीतीश'

संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का अब तक का राजनीतिक जीवन बेदाग रहा है. उनके लंबे मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन पर अभी तक कोई भी धब्बा नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी नेता के लिए अगर भारत रत्न की मांग उठती है तो यह स्वागतयोग्य कदम है. मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए.

मंत्री संजय सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार और बिहारवासियों के लिए दिन-रात मेहनत की है. आज बाहर के लोग भी बिहार के विकास की तारीफ करते हैं.

सड़क, शिक्षा, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुधार जैसे कई क्षेत्रों में जो बदलाव आए हैं, उसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है. उनके मुताबिक, “बिहार में जितना भी विकास हुआ है, वह नीतीश कुमार की ही देन है.”

चुनाव से पहले भी उठी थी मांग

यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी हो. चुनाव से पहले भी जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता इस मांग को उठा चुके हैं. उस वक्त पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर और बैनर भी लगाए गए थे.

बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी चुनाव से पहले इस तरह की मांग की थी, लेकिन चुनावी माहौल में यह मुद्दा दब गया.

अब चुनाव के बाद नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर केसी त्यागी ने यह मुद्दा दोबारा उठाया है. अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि 30 मार्च 2024 हमारे पुरखों के सम्मान का दिन है.

प्रधानमंत्री के प्रयासों से चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया. उन्होंने कहा कि समाजवादी आंदोलन के बचे हुए अनमोल रत्न नीतीश कुमार भी इस सम्मान के पूरी तरह हकदार हैं.

अब जब सहयोगी दलों से भी समर्थन मिलने लगा है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है. फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा फिर से गरमा गया है और आने वाले दिनों में इस पर बयानबाजी और तेज हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 10 Jan 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Lok Janshakti Party KC Tyagi BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें- 'इक्कीस' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
Advertisement

वीडियोज

Fadnavis और Shinde को झूठे केस में फंसाने की रची गई साजिश, पूर्व DGP समेत 3 पर केस की सिफारिश
NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Budget 2026-27 से MSMEs को बड़ी राहत? GST, Loan और Export पर बड़ा दांव | Paisa Live
Sansani:दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
सड़क पर रेस लगाने के चक्कर में खतरे में पड़ी 16 लोगों की जान | Jaipur Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
'मादुरो की तरह ट्रंप की भी गिरफ्तारी...', ईरानी अधिकारी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
मेरठ: कपसाड़ में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे रामजीलाल सुमन को पुलिस ने रोका, धरने पर बैठे सपा सांसद
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें- 'इक्कीस' सहित बाकी फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन
'द राजा साब' के आगे छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें-फ्राइडे को कैसा रहा बाकी फिल्मों का हाल
क्रिकेट
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
स्पॉन्सरशिप खत्म..., भारत से पंगा लेना पड़ा भारी, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से करार खत्म करेगी क्रिकेट इक्वेपमेंट कंपनी
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
बच्चों की दवा में जहर! Almont Kid सिरप की बिक्री पर लगी रोक, मिला ये खतरनाक केमिकल
बच्चों की दवा में जहर! Almont Kid सिरप की बिक्री पर लगी रोक, मिला ये खतरनाक केमिकल
फूड
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
ट्रेंडिंग
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
2025 में Labubu डॉल तो 2026 में Mirumi रोबोट, जापान का ये क्यूट रोबोट बना इंटरनेट क्रश
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget