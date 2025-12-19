हिजाब विवाद: BJP नेता की बड़ी मांग, 'चेहरा देखे बिना परीक्षा, नौकरी, वोट की अनुमति न दी जाए'

हिजाब विवाद को लेकर जारी बयानबाजी के बीच बिहार बीजेपी के एक नेता ने केंद्र और बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है. बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने शुक्रवार (19 दिसंबर, 2025) को अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने हाल ही में हुई हिजाब हटाने वाली घटना को लेकर अपनी बात रखी है.

एक्स पोस्ट में बीजेपी नेता निखिल आनंद ने लिखा, "भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील है कि बिना चेहरा देखे किसी भी स्त्री-पुरुष को परीक्षा देने, नियुक्ति पत्र लेने और किसी भी संस्थान में पढ़ाई करने या नौकरी करने की अनुमति न दी जाए. परीक्षा केंद्र पर चेहरे की वीडियोग्राफी कराकर ही एंट्री मिले और नियुक्ति पत्र वितरण की अभ्यर्थी का चेहरा सहित वीडियोग्राफी कराई जाए."

चुनाव आयोग से भी निखिल आनंद ने की अपील

भारत के चुनाव आयोग से अपील करते हुए निखिल आनंद ने कहा कि बिना चेहरा देखे किसी भी स्त्री-पुरुष को वोट देने की अनुमति न दी जाए. भविष्य के सभी चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी और वेब कास्टिंग की सुविधा शत-प्रतिशत उपलब्ध कराई जाए.

पाकिस्तान से मिली धमकी पर क्या बोले?

दूसरी ओर पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी थी. उस वीडियो के आधार पर बिहार पुलिस जांच कर रही है. इसको लेकर निखिल आनंद ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने वाले पाकिस्तानपरस्त, छद्म धर्मनिरपेक्ष और भारत में शरिया कानून लागू करने के समर्थक लोग यह जान लें कि ओबीसी-ईबीसी पिछड़े समाज के लोग चुप्पी साधकर नहीं बैठेंगे.

उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी बिहार के जन-जन के नेता हैं और समस्त दलित-महादलित-पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के गौरव हैं. भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की कोशिश के खिलाफ देशवासियों की एकजुटता का समय आ गया है."

