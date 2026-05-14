CM सम्राट की अंग्रेजी पर मांझी बोले, 'सोनिया मैडम आज तक हिंदी नहीं सीख पाईं, लालू जी को...'

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को उनकी अंग्रेजी को लेकर विपक्ष के नेता घेरते रहे हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा चुका है. इसका कारण है कि उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू में उस दौरान पेनाल्टी को पेलांटी और एफिडेविट को हाफिडेविट कह दिया था. अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बिहार के मुख्यमंत्री का बचाव किया है.

'वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि...'

गुरुवार (14 मई, 2026) को जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया. केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता जीतन राम मांझी ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वही अंग्रेजी बोलते हैं जिसे गांव-जवार के लोग आसानी से समझ लें. सम्राट चौधरी जी की काबिलियत पर वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि वह उनका राजनैतिक भविष्य को खत्म कर देंगे."

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वही अंग्रेज़ी बोलते हैं जिसे गाँव जवार के लोग आसानी से समझ लें।

सम्राट चौधरी जी के क़ाबिलियत पर वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि वह उनका राजनैतिक भविष्य को ख़त्म कर देंगें।

वैसे उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाले लोगों से आग्रह है कि… — Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) May 14, 2026

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'लालू को अंग्रेजी नहीं आती, सोनिया गांधी को हिंदी'

उन्होंने आगे कहा, "वैसे उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाले लोगों से आग्रह है कि वह यही सवाल लालू जी और सोनिया गांधी जी से पूछें. लालू जी को अंग्रेजी नहीं आती और सोनिया मैडम अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई हैं."

जीतन राम मांझी के पोस्ट पर यूजर्स ले रहे मजे

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांंझी ने भले सम्राट चौधरी का साथ दिया है, लेकिन उनके पोस्ट पर यूजर्स मजे ले रहे हैं. अभिषेक नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, "सर जी आप लालू जी की तुलना सम्राट चौधरी से कभी कर ही नहीं सकते हैं. लालू जी ने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. LLB और MA भी किया है, और उनकी इंग्लिश भी सही है. एक पढ़ा-लिखा जब इंग्लिश बोले और जब एक बिना पढ़ा लिखा इंग्लिश बोले तो फर्क साफ दिखता है."

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