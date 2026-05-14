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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट की अंग्रेजी पर मांझी बोले, 'सोनिया मैडम आज तक हिंदी नहीं सीख पाईं, लालू जी को...'

CM सम्राट की अंग्रेजी पर मांझी बोले, 'सोनिया मैडम आज तक हिंदी नहीं सीख पाईं, लालू जी को...'

Jitan Ram Manjhi News: जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी का बचाव किया है. उनका कहना है कि सवाल वही उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि वह (सम्राट चौधरी) उनका राजनैतिक भविष्य खत्म कर देंगे.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 14 May 2026 05:56 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) को उनकी अंग्रेजी को लेकर विपक्ष के नेता घेरते रहे हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी को सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा चुका है. इसका कारण है कि उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू में उस दौरान पेनाल्टी को पेलांटी और एफिडेविट को हाफिडेविट कह दिया था. अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बिहार के मुख्यमंत्री का बचाव किया है. 

'वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि...'

गुरुवार (14 मई, 2026) को जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया. केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता जीतन राम मांझी ने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी वही अंग्रेजी बोलते हैं जिसे गांव-जवार के लोग आसानी से समझ लें. सम्राट चौधरी जी की काबिलियत पर वही लोग सवाल उठा रहें हैं जिन्हें डर है कि वह उनका राजनैतिक भविष्य को खत्म कर देंगे."

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'लालू को अंग्रेजी नहीं आती, सोनिया गांधी को हिंदी' 

उन्होंने आगे कहा, "वैसे उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाने वाले लोगों से आग्रह है कि वह यही सवाल लालू जी और सोनिया गांधी जी से पूछें. लालू जी को अंग्रेजी नहीं आती और सोनिया मैडम अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई हैं."

जीतन राम मांझी के पोस्ट पर यूजर्स ले रहे मजे

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांंझी ने भले सम्राट चौधरी का साथ दिया है, लेकिन उनके पोस्ट पर यूजर्स मजे ले रहे हैं. अभिषेक नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, "सर जी आप लालू जी की तुलना सम्राट चौधरी से कभी कर ही नहीं सकते हैं. लालू जी ने पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. LLB और MA भी किया है, और उनकी इंग्लिश भी सही है. एक पढ़ा-लिखा जब इंग्लिश बोले और जब एक बिना पढ़ा लिखा इंग्लिश बोले तो फर्क साफ दिखता है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 May 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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