नीतीश सरकार के इस विभाग में निकली 1076 पदों पर बहाली, इसी साल पूरी हो जाएंगी भर्तियां, देखें डिटेल्स

नीतीश सरकार के इस विभाग में निकली 1076 पदों पर बहाली, इसी साल पूरी हो जाएंगी भर्तियां, देखें डिटेल्स

Bihar Government Jobs: बहाली की जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने दी है. कहा कि इससे संबंधित अधियाचना पद के अनुसार बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) को भेज दी गई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Feb 2026 05:56 PM (IST)
बिहार की नीतीश सरकार का पूरा फोकस रोजगार और नौकरी पर है. अलग-अलग विभागों में भर्तियों के लिए तैयारी जारी है. बहालियां निकल रही हैं. राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण तथा सरकारी योजनाओं का इन तक समुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में एक-एक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी की तैनाती के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस वर्ष सभी प्रखंडों में इन पदाधिकारियों की तैनाती कर दी जाएगी. शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को यह जानकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने दी. वे पटना स्थित सूचना भवन के सभागार में मीडिया से बात कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अलग-अलग 1076 पदों पर नई बहाली होने जा रही है. बहाली की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इससे संबंधित अधियाचना पद के अनुसार बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) को भेज दी गई है.

किन-किन पदों पर होगी बहाली?

बताया गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487, निम्नवर्गीय लिपिक (मुख्यालय या निदेशालय-सचिवालय लिपिकीय सेवा) के 8, निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय लिपिकीय सेवा संवर्ग) के 14, निम्नवर्गीय लिपिक (बिहार समाहरणालय लिपिकीय सेवा संवर्ग) के 524 और छात्रावास प्रबंधक के 37 पदों पर भर्ती होनी है. 

दूसरी ओर जमा खान ने कहा कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 22 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण अलग-अलग स्थानों पर कराया जा रहा है. वर्तमान में दो दरभंगा और किशनगंज में ये स्कूल चल रहे हैं और अप्रैल तक पांच स्थानों कटिहार, जमुई, कैमूर, नालंदा और मुजफ्फरपुर में ये स्कूल तैयार हो जाएंगे. इसके बाद इन स्कूलों की संख्या 7 हो जाएगी. तेलंगाना के बाद बिहार ही एकमात्र राज्य है, जहां अल्पसंख्यक आवासीय कल्याण छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है. प्रत्येक जिले में इस तरह के अल्पसंख्यक आवासीय कल्याण विद्यालय बनाने की योजना है.

75 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू

मंत्री ने कहा कि राज्य के 75 मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू हो गए हैं. जल्द ही सभी मदरसों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी. मदरसों में छात्र-छात्राओं को रोजगार के लिए व्यवसायिक अध्ययन के लिए व्यवासायिक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से अनुदानित 9 मदरसों और मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय में एक यानी कुल 10 सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें 5 तकनीकी कोर्स काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि तलाकशुदा महिलाओं को 25 हजार रुपये देने की योजना चल रही है. 9 हजार से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर दी गई है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं. राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीन को चिन्हित किया जा रहा है और इन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 20 Feb 2026 05:53 PM (IST)
Bihar Government Jobs Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Government Jobs 2026
