नेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

नेपाल में आई तबाही के बीच बिहार में सम्राट सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है. आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग दोनों ने नंबर जारी किया है. कहा गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है.

आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 0612-2294204/205 या आपातकालीन नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है. दूसरी ओर जल संसाधन विभाग की ओर से भी हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है जो 24 घंटे सक्रिय है. विभाग ने मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800345645 जारी किया गया है. दूरभाष संख्या 0612-2206669/0612-2215850 या मोबाइल नंबर 7463889706 और 7463889707 पर संपर्क किया जा सकता है.

आपदा के समय घबराएँ नहीं, सतर्क रहें।



बिहार में आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता एवं आवश्यक जानकारी के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) 24×7 सक्रिय है।



किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क करें। (1/2) pic.twitter.com/SvWT7jbNBy — Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) August 26, 2026

बाढ़ के हालात पर सीएम सम्राट चोधरी की नजर है. वो लगातार अपडेट ले रहे हैं. कई बार वे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं. गुरुवार को भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. बताया कि सब कुछ सामान्य है.

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बिहार में ताजा हालात क्या हैं?

गुरुवार को मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद बताया कि गंगा का जलस्तर घट रहा है. कुछ स्थानों पर एक दो सेंटीमीटर की मामूली वृद्धि हो सकती है. तटबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. 26 अगस्त रात 11 बजे तक गंडक नदी का जलस्तर 1,50,200 क्यूसेक के पीक स्तर पर रहा.

सभी संबंधित विभागों को और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने कहा गया है. सीएम ने कहा कि राहत, बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से सारे कदम उठाए जा रहे हैं. आवश्यक पड़ने पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

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