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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

नेपाल बाढ़: संकट बाकी! सम्राट सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग और जल संसधान विभाग दोनों अलर्ट मोड पर है. दोनों विभागों ने हेल्पलाइन नंबर को जारी किया है. सीएम सम्राट चोधरी भी लगातार अपडेट ले रहे हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Aug 2026 02:40 PM (IST)
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नेपाल में आई तबाही के बीच बिहार में सम्राट सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है. आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग दोनों ने नंबर जारी किया है. कहा गया है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर 0612-2294204/205 या आपातकालीन नंबर 1070 पर संपर्क किया जा सकता है. दूसरी ओर जल संसाधन विभाग की ओर से भी हेल्पलाइन नंबर को जारी किया गया है जो 24 घंटे सक्रिय है. विभाग ने मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800345645 जारी किया गया है. दूरभाष संख्या 0612-2206669/0612-2215850 या मोबाइल नंबर 7463889706 और 7463889707 पर संपर्क किया जा सकता है.

बाढ़ के हालात पर सीएम सम्राट चोधरी की नजर है. वो लगातार अपडेट ले रहे हैं. कई बार वे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं. गुरुवार को भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. बताया कि सब कुछ सामान्य है. 

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बिहार में ताजा हालात क्या हैं?

गुरुवार को मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद बताया कि गंगा का जलस्तर घट रहा है. कुछ स्थानों पर एक दो सेंटीमीटर की मामूली वृद्धि हो सकती है. तटबंधों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. 26 अगस्त रात 11 बजे तक गंडक नदी का जलस्तर 1,50,200 क्यूसेक के पीक स्तर पर रहा.

सभी संबंधित विभागों को और जिला प्रशासन को अलर्ट रहने कहा गया है. सीएम ने कहा कि राहत, बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से सारे कदम उठाए जा रहे हैं. आवश्यक पड़ने पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Aug 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Flood Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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