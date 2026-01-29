NEET छात्रा मौत मामला: SIT की जांच तेज, 27 लोगों के लिए गए DNA सैंपल

नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस केस की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने अब तक 27 लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं. जिन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) जांच के लिए भेजा गया है. सूत्रों के अनुसार, इनमें से चार लोग फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट माने जा रहे हैं.

सूत्र बताते हैं कि फॉरेंसिक जांच में छात्रा के अंडरगार्मेंट से मेल स्पर्म की पुष्टि हुई है. प्रारंभिक जांच के संकेतों के अनुसार यह स्पर्म 18 से 22 साल की उम्र के किसी युवक का हो सकता है. आशंका जताई जा रही है कि यह व्यक्ति छात्रा का कोई करीबी हो सकता है या फिर शंभु हॉस्टल से जुड़ा हो सकता है. जहां छात्रा रह रही थी.

छात्रा के करीबी मित्रों पर अब SIT की नजर

जानकारी के अनुसार, इसी आधार पर अब SIT की नजर उन युवकों पर है जो छात्रा के करीबी मित्र थे या हॉस्टल से जुड़े हुए थे. डीएनए मिलान के जरिए असली आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, करीब एक दर्जन और संदिग्धों की सूची तैयार की गई है. जिनके डीएनए सैंपल जल्द लिए जाएंगे.

छात्रा की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच कर रही टीम

इसके अलावा जांच टीम छात्रा की कॉल डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री और मोबाइल टावर लोकेशन की भी बारीकी से जांच कर रही है. डंप डेटा के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि 6 जनवरी को जब छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ी, उस समय उसके आसपास कौन-कौन लोग मौजूद थे और किससे उसकी बातचीत हुई थी.

डीएनए मिलान के बाद आरोपियों पर होगी कार्रवाई

परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की गई है. फॉरेंसिक रिपोर्ट में स्पर्म मिलने के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है. अब डीएनए मिलान को जांच का सबसे अहम आधार माना जा रहा है. माना जा रहा है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में बड़ी सफलता मिल सकती है और दोषियों की पहचान संभव हो पाएगी.

