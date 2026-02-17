बिहार के नवादा जिले में एक महिला से कथित बलात्कार और हत्या के बाद ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. सोमवार रात हुई इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और पुलिस पर शव को चुपचाप ले जाने का आरोप लगाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की तो ग्रामीण उग्र हो गए और थाना प्रभारी पर ईंट उठाकर मारने की कोशिश की.

यह घटना रोह प्रखंड के समरैथा गांव की है. मृतक की पहचान महेंद्र यादव की लगभग 40 वर्षीय पत्नी अनीता देवी के रूप में की गई है. सोमवार रात अनीता देवी खेत में पानी देने के लिए घर से निकली थीं, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया.

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

पुलिस द्वारा शव को ले जाने के बाद ग्रामीण और उग्र हो गए और उन्होंने सड़क जाम कर दी. मृतक के बड़े बेटे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने चुपचाप उनकी मां का शव मौके से हटा दिया. उन्होंने बताया कि उनकी मां के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उनके साथ बलात्कार के बाद हत्या की गई थी. बेटे ने यह भी बताया कि उनके पिता बाहर रहते हैं और वे पटना में पढ़ाई करते हैं. रात में घटना की जानकारी मिलने पर वे नवादा पहुंचे, लेकिन सुबह लगभग 4 बजे पुलिस शव लेकर चली गई.

ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी

इस घटना पर डीएसपी हुलास कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है. घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस मौजूद है और जाम हटाने का प्रयास कर रही है. घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासन का लोगों ने जमकर विरोध की जा रही है. थाना प्रभारी के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रहा है.