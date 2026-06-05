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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMuzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में हुई 6 लोगों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, ICU के डॉक्टर सहित 3 गिरफ्तार

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में हुई 6 लोगों की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई, ICU के डॉक्टर सहित 3 गिरफ्तार

Muzaffarpur News in Hindi: गिरफ्तार होने वालों में डॉक्टर पंकज के अलावा एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार हैं. बिल्डिंग का फायर ऑडिट भी कराया जा रहा है.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 04:05 PM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते गुरुवार (04 जून, 2026) को एक प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लग गई थी. इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. आईसीयू में ड्यूटी में तैनात डॉक्टर पंकज सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. इसकी पुष्टि सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने की है. 

गिरफ्तार होने वालों में डॉक्टर पंकज के अलावा एडमिन मैनेजर राजकुमार और मेंटेनेंस मैनेजर अजीत कुमार हैं. यह पूरी करवाई अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के बयान पर की गई है. 

सिटी एसपी ने क्या कहा?

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने कहा कि मरीजों की मौत के मामले में ब्रह्मपुरा थाना में एक शिकायत दर्ज की गई है. यह केस अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के आवेदन पर दर्ज किया गया है. इस घटना में छह लोगों की मौत हुई है. अभी तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा. इनमें एक मेंटेनेंस हेड, एडमिन मैनेजर और एक डॉक्टर जिनकी आईसीयू में ड्यूटी थी वो हैं. 

यह भी पढ़ें- Khan Sir News: खान सर कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार? पटना के कदमकुआं थाने में FIR दर्ज

दूसरी ओर इस मामले में अस्पताल के निदेशक की भूमिका की भी जांच हो रही है. बिल्डिंग के बनाने के समय क्या किसी तरह के कानून का उल्लंघन हुआ है, इसकी भी जांच हो रही है. बिल्डिंग का फायर ऑडिट भी कराया जा रहा है कि इससे पहले फायर ऑडिट सही तरीके से हुआ था या नहीं. इन चीजों में लापरवाही पाई गई तो हॉस्पिटल के मालिक की भी गिरफ्तारी हो सकती है.

अलग-अलग अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज

बता दें गुरुवार (04 जून, 2026) तड़के हादसा हुआ था. आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्य कई मरीज जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनका शहर के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज हो रहा है. 

पटना के मेदांता में भी तीन मरीज भर्ती हैं. बीते गुरुवार की रात स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन मरीजों को देखने के लिए भी पहुंचे थे.

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Published at : 05 Jun 2026 04:03 PM (IST)
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