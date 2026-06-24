बिहार के मुंगेर जिले में अलग-अलग गंगा घाटों में स्नान के दौरान 6 लोग डूब गए, जिसमें पांच लड़कियां और एक लड़का शामिल है. पहली घटना मुंगेर के मुफसिल थाना क्षेत्र तहत श्यामपुर बकचपड़ा गंगा घाट की है. जहां बुधवार (24 जून) को गंगा स्नान करने गईं पांच बच्चियों के डूबने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद घाट पर चीख-पुकार और कोहराम का माहौल बन गया. अब तक चार बच्चियों के शव मिल गए हैं.

बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर जुट गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद वासुदेवपुर थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को बुलाया गया. 4 बच्चियों के शव निकालने के बाद पांचवीं की तलाश की जा रही है.

मृतक बच्चियों की हुई पहचान

जानकारी के अनुसार वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के मोहली पंचायत के वार्ड संख्या 9 श्यामपुर निवासी क्रांति पासवान की चार पुत्री संगीता कुमारी (18 वर्ष) ,विनीता कुमारी (16 वर्ष), संगीता कुमारी (14 वर्ष), सोनाली कुमारी (12 वर्ष), चानो पासवान की एक पुत्री हिना कुमारी (18 वर्ष) जो गंगा स्नान करने श्यामपुर बकचपड़ा घाट अपने तीन और सहेलियों के साथ पहुंची थीं.

बताया जा रहा है कि ये आठों लड़कियां स्नान करने के दौरान अचानक गहरे पानी में चली गईं और देखते ही देखते लापता हो गईं. डूबती बच्चियों में से तीन को वहां स्नान कर रहे युवकों ने बचा लिया लेकिन पांच को नहीं बचाया जा सका. तेज धारा के कारण सफलता नहीं मिल सकी.

परिवार में मचा कोहराम

मृतक संगीता की मां रानी देवी और हिना की मां जतना देवी ने बताया कि सभी घर में पूजा को लेकर गंगा में स्नान के लिए गई थी. इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण सभी बच्ची एक-एक कर डूबने लगी. परिजनों ने बताया कि संगीता और हिना बीए पार्ट वन की छात्रा है और बीआरएम कॉलेज में पढ़ती थी. वहीं संगीता की मां का कहना है कि मेरी चार बेटी थी और चारों डूब गई. उन्होंने बताया कि दो लड़के और एक लड़की बची हुई.

बीजेपी के पूर्व विधायक ने की मुआवजा देने की मांग

वहीं, भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव कुमार यादव ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि यह दुखद घटना घटित हुई जिसमें एक ही परिवार की चार बच्ची डूबी है जबकि एक अन्य परिवार की भी एक बच्ची डूबी है. उन्होंने जिला प्रशासन से सभी पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग की.

दूसरी घटना में डूबने से एक युवक की मौत

वहीं दूसरी घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम टिकारामपुर गंगा घाट की है. यहां गंगा में स्नान कर रहे दो भाई में एक डूबने लगा तो छोटे भाई को डूबता देखकर बड़े भाई पीयूष कुमार पटेल ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन इस दौरान खुद गंगा की तेज धार में बह गया. स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को बचाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली. जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना डॉयल 112 को दी.

युवक का शव गंगा से निकाला गया

गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से गंगा में डूबे युवक की खोजबीन की गई. मृतक युवक पीयूष कुमार (16 वर्ष) जो सुबोध कुमार का पुत्र है. काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की मदद से पीयूष कुमार का शव गंगा से निकाला गया. उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

वहीं, मुंगेर के डीएम निखिल धनराज ने बताया कि आज पांच लड़कियों और एक लड़के की गंगा स्नान के दौरान डूबने से मौत हो गई है. सभी शव मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी.

'जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा', CM सम्राट की पुलिस को JDU ने लताड़ा!