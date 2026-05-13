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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: पिता ने दूसरी जगह तय की शादी तो टॉवर पर चढ़ी लड़की, मोतिहारी में 6 घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Bihar News: पिता ने दूसरी जगह तय की शादी तो टॉवर पर चढ़ी लड़की, मोतिहारी में 6 घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Motihari News In News: मोतिहारी में पिता द्वारा दूसरी जगह शादी तय किए जाने से नाराज एक युवती मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. युवती करीब छह घंटे तक ऊपर ही बैठी रही. जिसके बाद पिता ने अपनी जान देने की धमकी दी.

By : अरविंद कुमार, मोतिहारी | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 13 May 2026 02:47 PM (IST)
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मोतिहारी में एक बार फिर प्रेम प्रसंग को लेकर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां पिता द्वारा दूसरी जगह शादी तय किए जाने से नाराज एक युवती अपने प्रेमी को पाने की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. मामला चिरैया थाना क्षेत्र का है, जहां युवती मंगलवार दोपहर अपने गांव के पास स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और करीब छह घंटे तक ऊपर ही बैठी रही. 

बताया जा रहा है कि युवती पास के गांव के एक युवक से प्रेम करती है, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर चिरैया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश शुरू की. 

'अगर वह नीचे नहीं उतरी तो वे जान दे देंगे'- युवती के पिता

पुलिस ने माइकिंग कर उसकी सभी मांगें मानने की बात कही, लेकिन युवती टॉवर से उतरने को तैयार नहीं हुई. इसके बाद उसके पिता ने भी माइक के जरिए बेटी से नीचे उतरने की अपील की और कहा कि उसकी सभी बातें मानी जाएंगी. पिता बार-बार 'उतर जाओ-उतर जाओ' कहते रहे और यहां तक कहा कि अगर वह नीचे नहीं उतरी तो वे भी जान दे देंगे. इसके बावजूद युवती कड़क धूप में घंटों टॉवर पर बैठी रही. आखिरकार देर शाम उसकी सहेली की पहल और समझाने-बुझाने के बाद युवती मोबाइल टॉवर से नीचे उतरी, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली.

पूर्वी चंपारण(मोतिहारी)जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में  बीते मंगलवार को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पाने के लिए बहुअरवा चौक के पास मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा किया. चिरैया थाना अंतर्गत बहुअरवा चौक गांव के पास लगे मोबाइल टॉवर की मामला है.

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6 घंटे के हाइ बोल्टेज ड्रामा के बाद नीचे उतरी युवती

मौके पर चिरैया थानाध्यक्ष महेश कुमार दलबल के साथ प्रेमिका को मनाने के लिए काफी प्रयास किया गया. प्रेमिका को मोबाइल टावर से नीचे उतारने और किसी प्रकार की अनहोनी न हो जिसको लेकर अपनी सूझ-बूझ का परिचय चिरैया थानाध्यक्ष के द्वारा दिया गया. प्रेमिका के करीब 6 घंटा हाइ बोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस और प्रेमिका के पिता का एक नहीं सुनने के बाद चिरैया थानाध्यक्ष प्रेमी को बुलाने पर विचार किया. अतन्तः प्रेमिका के सहेली को बुला प्रेमिका को समझावाया गया, जिसके बाद प्रेमिका मोबाइल टावर से नीचे उत्तरी फिर सभी की जान में जान आई.

मामला पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के बहुअरवा गांव की बताई जा रही है. वहीं प्रेमिका बहुआरवा गांव निवासी महम्मद आलम देवान की 19 वर्षीय पुत्री शबनम खातून के रूप में चिह्नित की गई है. बहुअरवा गांव के समीप जियो टावर पर मंगलवार (12 मई) के दोपहर चढ़ गई. करीब 6 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सहेली की पहल पर प्रेमिका मोबाइल टावर से देर सांध्या नीचे उत्तरी.

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Published at : 13 May 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
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