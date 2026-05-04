अनंत सिंह ने समर्थकों के साथ लिया मुजरा का आनंद, VIDEO वायरल, यूजर्स बोले- 'गरीबों का हत्यारा…'

मोकामा के बाहुबली और जेडीयू विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) एक बार फिर अपने खास अंदाज को लेकर चर्चा में हैं. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि वे अपने समर्थकों के साथ मुजरा का आनंद ले रहे हैं. यह वायरल वीडियो बिहार के गोपालगंज की बताया जा रहा है.

कहा जा रहा है कि बीते रविवार (03 मई, 2026) को अनंत सिंह ने गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद वे हथुआ प्रखंड के सेमराव में आयोजित एक निजी समारोह में पहुंचे. यहीं देर रात तक मुजरा कार्यक्रम चला. इस दौरान अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ बैठकर कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए.

डांस के दौरान लुटाए गए पैसे

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि जेडीयू विधायक अनंत सिंह सोफा पर बैठे हैं. उनके सामने डांस हो रहा है. सैकड़ों की संख्या में लोग हैं. कुछ लोग पैसे उड़ा रहे हैं. वीडियो बीते रविवार की रात का ही बताया जा रहा है. एक तरफ वीडियो को लोग जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं तो दूसरी ओर अनंत सिंह के खिलाफ में भी यूजर्स लिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें- विक्रमशिला सेतु गिरने पर सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'पिछले 18-19 साल से बीजेपी…'

'अयोध्या वाले' नाम से एक यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा है, "गरीबों का हत्यारा अनंत सिंह रंगरसिया आदमी है इसे पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है. बिहार की जनता सच में जाहिल और गंवार है तभी तो मुंबई और दिल्ली लोहा पीटने जाती है!!"

गरीबों का हत्यारा अनंत सिंह रंगरसिया आदमी है इसे पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है.



बिहार की जनता सच में जाहिल और गवार है तभी तो मुंबई और दिल्ली लोहा पीटने जाती है!! pic.twitter.com/fB3kCQbcMB — AYODHYA WALE ❣️ (@WaleAyodhy70737) May 4, 2026

जानकारी के अनुसार, जेडीयू विधायक अनंत सिंह गोपालगंज के सेमराव गांव में गुड्डू राय के घर पहुंचे थे. यहीं उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था. इसके बाद मुजरा भी हुआ. स्थानीय स्तर पर यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह भी पढ़ें- भागलपुर पुल हादसा: कार्यपालक अभियंता निलंबित, CM सम्राट चौधरी ने की रक्षा मंत्री से बात