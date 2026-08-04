असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की कैटेगरी में क्यों पहुंचे प्रशांत किशोर?

बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के भूचाल ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया. उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराया. इस जीत ने सिर्फ बिहार की सियासत ही नहीं बदली, बल्कि प्रशांत किशोर को एक ऐसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया, जहां चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी जैसे चेहरे पहले से मौजूद हैं. ये वो अकेले नेता हैं, जिनकी गूंज बड़ी है. लेकिन पीके की तुलना ओवैसी और चंद्रशेखर से करने का तुक क्या है...

बांकीपुर में पीके का 'धमाका'

3 अगस्त 2026 को जब बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आए, तो सबको झटका लगा. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में घुसकर जीत दर्ज की. यह सीट नीतिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था.

पीके ने यह जीत पहली बार चुनाव लड़कर हासिल की. यानी, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की पहली ही लड़ाई में सबसे मुश्किल मानी जाने वाली सीट पर बीजेपी को हरा दिया. 'पहली फिल्म में ही ऑस्कर' वाली बात यहां सच हो गई. हालांकि, यह भी सच है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पीके की जन सुराज पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली थी.

बहरहाल, प्रशांत किशोर ने जीत के बाद कहा कि वह तीन महीने के भीतर अपने इलाके में ठोस बदलाव दिखाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यह जीत सिर्फ एक चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा है. यह बिहार की राजनीति को बदलने का संकेत है. इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए वेक-अप कॉल बताया जा रहा है.

चंद्रशेखर-ओवैसी की कैटेगरी में क्यों आए पीके?

प्रशांत किशोर, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी में एक आम खासियत है. ये तीनों अपनी पार्टियों के युवा संस्थापक हैं, जिन्होंने 'बदलाव और न्याय' और 'नई राजनीति' के अपने एजेंडे से बड़ी गूंज पैदा की है. यानी, पीके, चंद्रशेखर और ओवैसी तीनों ही वो नेता हैं जो:

अकेले हैं और कोई बड़ा गठबंधन नहीं.

सीमित संसाधनों के बावजूद चर्चा में हैं.

बीजेपी, कांग्रेस और सपा जैसे पारंपरिक दलों को टक्कर दे रहे हैं.

युवाओं और नाराज वोटरों को अपनी तरफ खींच रहे हैं.

स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 'थर्ड फ्रंट' बनाने की कोशिश कर रहे हैं. पीके की यह जीत इस 'थर्ड फ्रंट' को और मजबूती दे सकती है. पीके अपनी जन सुराज पार्टी के साथ 'नई राजनीति' और 'सुशासन' के एजेंडे पर चल रहे हैं. उनकी जीत ने साबित कर दिया कि बड़े दलों के अलावा भी एक रास्ता है.

हालांकि, पीके का ओवैसी से पुराना विवाद भी है. पीके ने पहले ओवैसी पर 'पहले हैदराबाद संभालो' जैसे तंज कसे थे. यानी वे ओवैसी को बिहार-यूपी में दखलंदाजी करने वाला मानते हैं.

पीके अकेले, लेकिन गूंज बड़ी क्यों?

प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे बिना किसी बड़े गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं. उनकी जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. 8 महीने बाद उन्होंने बीजेपी के 30 साल पुराने गढ़ में जीत दर्ज की. यह दिखाता है कि सब्र और लगातार मेहनत से सियासी समीकरण बदले जा सकते हैं. पीके की खासियत:

'किंगमेकर' से 'किंग' बने: प्रशांत किशोर कोई आम नेता नहीं हैं. वे देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं. पीके ने नरेंद्र मोदी (2014), नीतीश कुमार (2015), ममता बनर्जी (2021) और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं के चुनाव संभाले हैं. वे 'किंगमेकर' थे, जो दूसरों को सत्ता दिलाते थे.

प्रशांत किशोर कोई आम नेता नहीं हैं. वे देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं. पीके ने नरेंद्र मोदी (2014), नीतीश कुमार (2015), ममता बनर्जी (2021) और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं के चुनाव संभाले हैं. वे 'किंगमेकर' थे, जो दूसरों को सत्ता दिलाते थे. आम मुद्दों पर बात: पीके ने अपना पूरा चुनावी अभियान जाति और धर्म से दूर रहकर लड़ा. पीके ने शिक्षा, रोजगार और शासन जैसे आम मुद्दों पर बात की. उन्होंने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया था. जीत के बाद उन्होंने कहा, 'बिहार के लोगों ने बीजेपी नेतृत्व को संदेश दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए.'

पीके ने अपना पूरा चुनावी अभियान जाति और धर्म से दूर रहकर लड़ा. पीके ने शिक्षा, रोजगार और शासन जैसे आम मुद्दों पर बात की. उन्होंने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया था. जीत के बाद उन्होंने कहा, 'बिहार के लोगों ने बीजेपी नेतृत्व को संदेश दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए.' अकेले होने की ताकत: पीके अकेले हैं, लेकिन उनकी आवाज बड़ी है. यह कोई नई बात नहीं है. चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और जयराम महतो भी अपनी-अपनी पार्टियों के अकेले सांसद या विधायक हैं. फिर भी, संसद और विधानसभाओं से लेकर जनता के बीच इनकी आवाज किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं है.

पीके अकेले हैं, लेकिन उनकी आवाज बड़ी है. यह कोई नई बात नहीं है. चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और जयराम महतो भी अपनी-अपनी पार्टियों के अकेले सांसद या विधायक हैं. फिर भी, संसद और विधानसभाओं से लेकर जनता के बीच इनकी आवाज किसी बड़ी पार्टी से कम नहीं है. जीरो से बड़ी जीत का सफर: पीके की यह जीत सब्र और लगातार मेहनत की मिसाल है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 236 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. उन्होंने कहा, 'मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं.

पीके की यह जीत सब्र और लगातार मेहनत की मिसाल है. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 236 सीटों पर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. उन्होंने कहा, 'मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं. बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना: पीके ने कहा, 'हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा. हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है.' पीके ने मोहल्ला सभाओं और सीधे जनसंपर्क पर जोर दिया. उन्होंने बड़ी-बड़ी रैलियों की बजाय छोटे-छोटे समूहों से बात की. इससे वे आम लोगों से सीधे जुड़े.

यही वजह है कि पीके को चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक ही कैटेगरी में रखा है. अब देखना यह है कि पीके इस जीत को बिहार की बड़ी राजनीति में कैसे बदलते हैं. क्या वे 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अपनी दबदबा बना पाते हैं या नहीं.