मीसा भारती का पीएम मोदी पर हमला- 'कट्टा की बात करने से बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा'

बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के युवाओं के मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

मीसा भारती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की भाषा बताती है कि सरकार के पास बेरोजगारी और विकास जैसे असली मुद्दों का कोई जवाब नहीं है.

रैली में रोजगार नहीं कट्टा की बात कर रहे पीएम- मीसा भारती

मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री कट्टा की बात कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं. जब देश का प्रधानमंत्री ही ऐसी बात करेगा, तो उसके नेता भी यही करेंगे. यह दिखाता है कि बीजेपी के पास बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए कोई ठोस सोच नहीं है. उन्होंने कहा कि मोकामा की घटना को लेकर प्रधानमंत्री की टिप्पणी ने युवाओं को निराश किया है. कट्टा मोकामा में चल रहा है और प्रधानमंत्री इस पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि बिहार के नौजवान अपने अधिकार और रोजगार की मांग कर रहे हैं.

नीतीश कुमार का इस्तेमाल खत्म कर चुकी है बीजेपी- मीसा

मीसा ने अपने परिवार पर हो रहे राजनीतिक हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे परिवार को गाली देने से अगर बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता है तो गाली दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा परिवार एकजुट है और जनता के मुद्दों पर मजबूती से खड़ा है. मीसा भारती ने बीजेपी और जदयू के रिश्तों पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि बीजेपी अब नीतीश कुमार का इस्तेमाल खत्म कर चुकी है. बीजेपी को अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ उनके वोट बैंक की चिंता है. कल प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आए, इससे साफ है कि बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है.

विपक्ष को डराने के लिए बीजेपी कर रही एजेंसियों का इस्तेमाल- भारती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए मीसा भारती ने कहा कि अमित शाह भी तो तड़ीपार हुए थे और जेल गए थे, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं. बीजेपी अब एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए कर रही है. ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं.

बिहार में तेजस्वी यादव लगातार रोजगार और विकास को चुनावी एजेंडा बना रहे हैं, जबकि राजग नेताओं के बयान सियासी बहस को और तेज कर रहे हैं. मीसा भारती का यह बयान चुनावी माहौल को और अधिक गरमा सकता है.