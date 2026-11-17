श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने समर्थन जताया है. उन्होंने कहा कि मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली को मुक्त कराने और वहां नए निर्माण के साथ नई मथुरा विकसित करने की इच्छा लंबे समय से रही है. यह कृष्ण के वंशजों, यादवों और यदुवंशियों की आकांक्षा है. उनका मानना है कि सरकार इस इच्छा को भी पूरा करेगी.

राम कृपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना सही है कि अयोध्या को मुक्त कराया गया और वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया. अब उनकी एक और बड़ी इच्छा मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली को मुक्त कराने की है. वहां नए निर्माण के साथ नई मथुरा विकसित की जाए. उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया. साथ ही कहा कि यह यादवों और यदुवंशियों की लंबे समय से चली आ रही इच्छा है. सरकार इसे पूरा करेगी.

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केशव मौर्य ने क्या बयान दिया था?

दरअसल, 16 नवंबर को मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय चिंतन बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि जिस तरह अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनेगा. मौर्य ने कहा था कि इसके लिए कानूनी प्रक्रिया या आपसी बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन मंदिर निर्माण पार्टी की प्राथमिकता है.

Patna, Bihar: On Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya's statement regarding Shri Krishna Janmabhoomi, Minister Ram Kripal Yadav says, "Keshav Prasad Maurya, the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, is right in saying that Ayodhya has been liberated and a grand temple has been constructed with a magnificent idol of Lord Ram. His other major aspiration is to liberate Mathura, the birthplace of Lord Krishna, and develop a new Mathura with new constructions in the future. I believe this has been the long-standing wish and aspiration of Krishna's descendants, Yadavs and Yaduvanshis, and the government will fulfil it too. It is a welcome step" — IANS (@ians_india) November 17, 2026

अखिलेश यादव को भी दिया था न्योता

केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी साथ आने का न्योता दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव कारसेवा में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें भी साथ लेकर भगवान श्रीकृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे. मौर्य ने कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में श्रीकृष्ण जन्मभूमि बड़ा मुद्दा रहेगा.

यूपी की राजनीति में तेज हुई चर्चा

मौर्य के बयान और राम कृपाल यादव के समर्थन के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा फिर चर्चा में है. खास बात यह है कि यह मामला अब उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की राजनीति में भी चर्चा का विषय बन रहा है. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर नेताओं के बयान सियासी माहौल को और गर्म कर सकते हैं.

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