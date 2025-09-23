बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल के राजद नेता और नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजेश यादव उर्फ लाखों यादव पर संगीन आरोप लगा है. उनके खिलाफ एक व्यक्ति से मारपीट, गाली-गलौज करने और सीने पर पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज हुई है. पीड़ित गुड्डू यादव ने बीते 21 सितंबर को लिखित शिकायत दी थी, जिस पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लाखों यादव पर गुंडागर्दी का गंभीर आरोप

मनिहारी नगर परिषद के मुख्य पार्षद और राजद नेता लाखों यादव पर गुंडागर्दी का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित गुड्डू यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे वे मेही दास कुटी की ओर जा रहे थे, तभी बगीचा के पास लाखों यादव अपने 10 से अधिक समर्थकों के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचे और उनका रास्ता रोक लिया.

शिकायत के मुताबिक, राजद नेता ने आते ही गालियां देनी शुरू कर दी और हमला बोलते हुए गुड्डू यादव को जमीन पर पटक दिया. आरोप है कि इस दौरान लाखों यादव ने उनके सीने पर पिस्टल सटा दी और धमकी दी कि "ज्यादा बोले तो जान से मार देंगे.

कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर होगा आंदोलन

पीड़ित गुड्डू यादव ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो वे अपनी सुरक्षा को लेकर आंदोलन करेंगे. वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

वहीं पूरे मामले में राजद नेता राजेश यादव उर्फ लाखों यादव ने फोन पे बताया कि जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी.

बहरहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी अपनी दलील देते दिखाई दे रहे हैं वहीं थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है.

